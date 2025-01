Quem era cantor de 22 anos morto em acidente que partiu carro ao meio

O cantor João Kennedy Brígido de Moura morreu aos 22 anos, em um acidente de trânsito, em Goiânia (GO). O carro em que o músico estava ficou partido ao meio, mostram imagens da TV Anhanguera.

Quem era João Kennedy?

Rapaz, que trabalhava em uma borracharia, sonhava em viver da música sertaneja. “Um jovem, cantor, tentando seguir carreira, trabalhador demais. Um menino extraordinário. Não há palavras para elogiar João Kennedy”, disse um primo do músico, em conversa com a afiliada da Globo.

Músico compartilhou desejo de se apresentar em grandes palcos. “Tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Sigo firme nessa caminhada e sempre de olho nos meus sonhos. Nada vai me parar. Um dia chegarei lá. Sempre com muita fé e com Deus na frente”, escreveu o sertanejo, em 2024, no Instagram.

João Kennedy fazia covers de outros cantores. Uma das últimas publicações do artista foi um vídeo cantando “Romântico”, música da dupla Henrique e Juliano. “Sou um bobo romântico”, dizia a legenda.

Cantor tinha um perfil discreto nas redes sociais. Ele usava a página no Instagram para divulgar trabalhos e falar da paixão pela música.