Um acidente envolvendo um caminhão betoneira com um trem na manhã deste sábado (22) gerou uma enorme confusão no bairro Barreirinha, em Curitiba. A colisão foi no cruzamento da Rua Flávio Dallegrave com a Simão Mansur. Ninguém saiu ferido, apesar da força da batida.

Segundo informações, a batida inicial ocorreu com o caminhão e com o impacto atingiu um veículo Palio cinza que foi “arremessado” para o lado. Após o acidente, o trem ficou parado no trilho até a chegada da Polícia Militar e das autoridades de trânsito. Com as vias fechadas, formou-se um intenso congestionamento no local.

Após quase hora parado, o trem da Rumo foi liberado para seguir o trajeto. A Tribuna do Paraná encaminhou mensagem para empresa ferroviária, e aguarda resposta.

