Quatro apostadores de Curitiba viveram momentos de pura emoção na noite desta quarta-feira (03), durante o sorteio da Mega Sena 2617 milionária. As quatro apostas simples ficaram a apenas uma dezena de um prêmio milionário, acumulado em R$ 50 milhões. Por terem acertado quatro das cinco dezenas sorteadas, cada uma das apostas ganhou o prêmio de R$ 56,7 mil. Nada mal, hein?

Como ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, o prêmio para este sábado (05) saltou para R$ 60 milhões.

Resultado da Mega Sena 2617: 03, 14, 36, 42, 43 e 44.

Todas as apostas de Curitiba que ficaram na quina da Mega Sena 2617 milionária são simples, com seis números, e foram feitas nas seguintes lotéricas: Dalpizzol Loterias, Mônaco Loterias, Sua Sorte Loterias e canal eletrônico. Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cortas Prêmio CURITIBA/PR DALPIZZOL LOTERIAS LTDA 6 Não Simples 1 R$56.735,82 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$56.735,82 CURITIBA/PR MONACO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$56.735,82 CURITIBA/PR SUA SORTE LOTERIAS LTDA 6 Não Simples 1 R$56.735,82

Aposta feita na lotérica do Boqueirão ganhou prêmio na Mega Sena milionária. Foto: Reprodução/Google.

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

