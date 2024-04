A Polícia Federal (PF) do Paraná realizou uma operação nesta quarta-feira (03) para obter mais informações identificar todos os responsáveis por furtar mais de R$ 6,5 milhões da Prefeitura de Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais. O crime aconteceu em 2020, por meio da invasão de dispositivos da internet.

A PF acredita que o crime de furto qualificado mediante fraude cibernética tenha sido realizado por uma organização criminosa. Chamada de Private Key, a operação foi realizada em Brasília (DF), Águas Lindas de Goiás (GO) e Santa Luzia (MG).

Conforme a investigação apurou, os criminosos usaram técnicas avançadas de hackeamento e criaram um site falso para roubar informações importantes de identificação. Por meio desse site, induziram um servidor da Prefeitura de Telêmaco Borba a fornecer informações de login e senha, que foram posteriormente utilizadas para acessar o sistema da conta do município paranaense.

Com acesso às contas governamentais, os criminosos clonaram o perfil do servidor no WhatsApp e entraram em contato com o gerente da Caixa Econômica Federal responsável pelas contas, autorizando transferências para empresas de fachada, como se fossem fornecedoras da prefeitura.

O montante furtado das contas do município totalizou R$ 6.576.275,28. Os criminosos, em seguida, dividiram esses valores em diversas contas bancárias em nome de laranjas e converteram o dinheiro em criptomoedas. O uso de múltiplas camadas de contas e carteiras de criptomoedas dificultou o trabalho de rastrear os recursos.

A polícia identificou pelo menos quatro camadas de beneficiários dos valores, incluindo integrantes da organização criminosa que adquiriram bens de luxo e realizaram viagens caras.

Operação envolvendo cidade do Paraná contou com mais de 30 policiais

A operação, que conta com mais de 30 policiais, cumpriu quatro mandados de prisão, 11 mandados de busca e apreensão, 51 mandados de sequestro, arresto e bloqueio, além de nove mandados de sequestro de criptoativos (MSAB).

A soma das penas, em caso de condenação chega a 30 anos, em concurso material para os crimes de furto qualificado mediante fraude, invasão de dispositivo informático, lavagem de capitais e organização criminosa.

Prefeitura de Telêmaco Borba revela que não teve prejuízos

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba falou a respeito da operação. Além de agradecer o trabalho da PF, o município informou que conseguiu recuperar o dinheiro furtado. Leia na íntegra:

“A Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba informa que o fato ocorreu há quase quatro anos, no dia 28 de abril de 2020, quando houve uma invasão ao sistema “Gov Conta” da Caixa Econômica Federal, onde foram desviados R$ 6.576.275,28. A Caixa Econômica Federal reconheceu a fraude e restituiu o valor integral no dia 30 de junho de 2020, sem causar prejuízos para o município.

Quanto ao processo e investigações, ele segue em andamento. Caso haja valores de restituição, serão realizados para a Caixa Econômica Federal.”

