Bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta quarta-feira; veja lista

Um problema eletromecânico no sistema Iguaçu, em Curitiba, pode afetar o abastecimento de água em sete bairros da capital paranaense. De acordo com a Sanepar, a manutenção está sendo verificada e a previsão é de que seja concluída por volta das 22 horas.

Já a normalização do abastecimento deve acontecer por volta das 9 horas de quinta-feira (04). Veja os bairros afetados:

A orientação é para que os moradores façam uso consciente da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

