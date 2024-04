O corte de 40 árvores na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba, em fevereiro deste ano, gerou reclamações e polêmica nas redes sociais. Apesar de novas mudas estarem sendo plantadas na região, a ação da prefeitura não foi bem aceita pela população. Agora, a Prefeitura de Curitiba confirmou que a via terá um novo corredor verde, depois de concluídas as obras do Complexo Tarumã e do Novo Inter 2.

O corredor verde na Avenida Victor Ferreira do Amaral deve ser composto com plantio de espécies nativas indicadas para a arborização urbana, como o pau-ferro. A espécie escolhida para a recomposição paisagística tem crescimento acelerado e suas raízes não comprometem as calçadas.

Imagem publicada pelo prefeito Rafael Greca, nas redes sociais, mostra árvores cortadas na Av. Victor F. do Amaral. Foto: Reprodução/Instagram Rafael Greca.

Em pouco tempo, de acordo com a administração municipal, as novas árvores que serão plantadas na Victor Ferreira do Amaral chegarão a 20 metros de altura, transformando a via em um grande corredor sustentável com sombreamento nos passeios, recuperação de crédito de carbono, promoção de refúgio da vida silvestre e embelezamento paisagístico.

Na região, as grandes contribuições devem ser para o meio ambiente, pois o corredor verde ajudará a reduzir a poluição, a evitar o fenômeno “ilhas de calor”, diminuindo a temperatura, e a promover melhor gestão das águas pluviais – com a água das chuvas encontrando nos galhos e folhas das árvores um sistema de drenagem natural.

Remoção de árvores exóticas

Segundo a prefeitura, a remoção de árvores exóticas, de forma planejada, tem sido necessária para o alargamento das pistas e a constituição da drenagem. Além disso, muitas estavam comprometidas por podas drásticas realizadas ao longo dos anos, o que colocava em risco sua sustentação. Frequentemente, vendavais e chuvas intensas derrubavam galhos e até árvores inteiras, com consequências para o fornecimento de energia, o fluxo de trânsito e o risco de acidentes com pedestres e motoristas.

Pela legislação do município, a compensação ambiental para a supressão de árvores é feita com o plantio do dobro de unidades que forem suprimidas. No projeto do Novo Inter 2, além da compensação obrigatória, estão sendo plantadas mais de 5 mil novas árvores, nos bairros adjacentes.

“Nos pontos em que o plantio em dobro não for possível no mesmo local da remoção, a compensação será feita na mesma região, garantindo a qualidade do ar no local e o controle ambiental adequado”, observa o coordenador geral da Unidade Técnica Administrativa de Gerenciamento (Utag), Marcio Teixeira.

A equipe da supervisão ambiental da Utag, área da Prefeitura que gerencia os contratos multilaterais do município, dá suporte à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) para os licenciamentos ambientais e autorização de supressão.

Censo arbóreo

Antes do início das obras, o censo arbóreo do lote revisa cada árvore indicada no projeto, contribuindo para a análise da condição da planta e sua manutenção. Durante a execução da obra, quando as equipes identificam a necessidade de outros cortes, os técnicos buscam alternativas para evitar ao máximo supressões desnecessárias.

“Revemos projetos e buscamos outras soluções para evitar cortes que comprometam a árvore. Mas se a linha da drenagem atinge uma raiz, por exemplo, a remoção é a saída mais segura, para que árvore não desabe depois da obra concluída”, observa Teixeira.

Transplante de árvores

Outra estratégia usada pelos técnicos é promover o transplante de árvores, em vez de fazer o corte. No final do Lote 4 do Inter 2, quase na divisa com Pinhais, já no Taruma, 43 mudas serão transplantadas pelo Horto Municipal de Curitiba, liberando a área para a execução da obra.

Além da compensação já determinada pela legislação, a Prefeitura de Curitiba já iniciou o plantio de outras 5 mil mudas na região dos bairros Capão da Imbuia, Tarumã e Cajuru. Esse plantio faz parte do projeto 100 mil árvores, do Plano de Arborização de Curitiba, que tem o objetivo de distribuir e plantar mais de 500 mil mudas de árvores nativas até o fim de junho deste ano.

Mobilidade urbana

Os benefícios dos projetos do Complexo Tarumã e o Novo Inter 2, em execução na Av. Victor Ferreira do Amaral, focam a mobilidade urbana. O conjunto de intervenções responde a uma demanda intensa de tráfego em uma área de conexão com a região metropolitana, com impacto positivo na rotina de deslocamento de milhares de pessoas.

O alargamento do viaduto da Victor Ferreira do Amaral vai viabilizar a instalação de uma estação em cima e outra abaixo, permitindo a integração temporal entre as linhas de ônibus que circulam na Linha Verde e as que conectam o Centro de Curitiba às cidades de Pinhais e Piraquara. Com essa melhoria no funcionamento do transporte coletivo, haverá mais oferta de itinerários e combinações de trajetos para o usuário.

