O corte de 40 árvores na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba, virou assunto da semana. Devido à requalificação dos acessos ao Novo Terminal do Tarumã, exemplares da espécie de tipuanas foram retiradas após anos no local. A promessa da prefeitura é que para cada árvore que foi removida serão plantadas outras quatro árvores nativas – mudas adultas de ipês e jacarandás – de raízes que causam menos danos aos pisos, galerias e pavimentos.

LEIA MAIS – VÍDEO! Incêndio atinge instalações do Tribunal de Contas do Paraná em Curitiba

Na sexta-feira (16), o prefeito Rafael Greca e equipes de Arborização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente fizeram o plantio de 72 árvores, em ruas do bairro Tarumã. O prefeito ajudou no plantio de um ipê rosa na Rua General Polli Coelho.

Foto: Daniel Castellano / SMCS

“Já plantamos 72 árvores aqui no Tarumã. Esses novos plantios já reparam as 44 árvores que foram retiradas da Victor Ferreira do Amaral para fazer a intersecção da Rua Olga Balster. O nosso projeto de compensação ambiental prevê colocar 5 mil árvores nos bairros Tarumã, Jardim Social, Bairro Alto, Cajuru e Capão da Imbuia”, explicou o prefeito.

VIU ESSA? Lotofácil 3030 faz dois milionários no Paraná e premia sete apostas de Curitiba

De acordo com a prefeitura, foram plantados oito ipês rosas, 42 ipês amarelos e 22 sibipirunas. “Fiz questão de vir aqui fazer esse plantio para mostrar que Curitiba ama profundamente o meio ambiente”, completou Greca.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba