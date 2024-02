Duas apostas realizadas no interior do Paraná cravaram as 15 dezenas do concurso 3030 da Lotofácil, sorteada na noite de sexta-feira (16). Cada uma delas faturou um prêmio de R$ 2.644.416,21, juntamente com uma aposta realizada em São Paulo (SP).

Os números sorteados na Lotofácil 3030 foram:

01-03-04-05-06-08-10-13-14-15-17-18-22-24-25

Os premiados paranaenses moram em Cruzeiro do Sul e Icaraíma, duas pequenas cidade da região noroeste. Em Curitiba, sete apostas bateram na trave, ou seja, acertaram 14 dezenas. Seis delas foram simples, levando para casa R$ 968,36. Um bolão com seis cotas e que jogou 19 dezenas faturou R$ 4.841,76. Veja abaixo detalhes sobre as apostas.

O próximo concurso será realizado neste sábado (17). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Lotofácil 3030

Apostas ganhadoras com 15 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CRUZEIRO DO SUL/PR LOTERICA CRUZEIRO DO SUL 15 Não Simples 1 R$2.644.416,21 ICARAIMA/PR LOTERICA UNIAO 15 Sim Simples 1 R$2.644.416,21 SÃO PAULO/SP SUENAGA LOTERIAS LTDA 20 Não Bolão 13 R$2.644.416,19

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR ALPHA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$968,36 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 15 Não Simples 1 R$968,36 CURITIBA/PR LOTERIAS MONTREAL 15 Não Simples 1 R$968,36 CURITIBA/PR LOTERICA CIDADE 19 Não Bolão 6 R$4.841,76 CURITIBA/PR MARECHAL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$968,36 CURITIBA/PR SHOW DA SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$968,36 CURITIBA/PR TALISMA LOTERICO 15 Não Simples 1 R$968,36

