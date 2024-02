Um princípio de incêndio neste sábado (17) na sede do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR), no bairro Centro Cívico, em Curitiba, provocou fumaça no saguão principal e retirou operários que trabalhavam em um serviço no sistema de ar condicionado.

O tribunal de contas do Paraná está literalmente pegando fogo 🔥 pic.twitter.com/L2rn4Y4U6M — Eduardo Matysiak (@EduardoMatysiak) February 17, 2024

Segundo o Corpo de Bombeiros, o princípio de incêndio ocorreu devido ao derretimento do material combustível decorrente do serviço de solda nos dutos. O sistema preventivo do local, com detectores de fumaça ou calor, foi acionado. O fogo foi controlado e não houve vítimas.

O vídeo foi publicado e enviado para a Tribuna do Paraná pelo fotojornalista Eduardo Matysiak.

