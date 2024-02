Um confronto com a Polícia Militar (PM) acabou resultando em duas mortes durante um assalto a uma farmácia no bairro Hauer, em Curitiba, na noite de sexta-feira (16). Uma funcionária chegou a ser atingida por um disparo em uma das mãos e foi encaminhada ao Hospital Cajuru, mas sem risco de morte. Os suspeitos do crime não tiveram o nome revelado.

A farmácia está localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto. Um policial militar da reserva informou sobre o roubo em andamento para uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE). Na abordagem, a equipe policial teria sido recebida a tiros e houve a troca de disparos. Os suspeitos morreram no local e nenhum PM foi ferido.

Duas armas foram apreendidas e farão parte da instauração de inquérito policial militar que vai apurar os motivos que levaram à ação.

