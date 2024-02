BR-116, em São José dos Pinhais, vai ter bloqueios neste fim de semana

O Contorno Leste (BR-116), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), terá bloqueios durante este sábado (17) e domingo (18). A interdição em alguns pontos da rodovia acontecerá por conta da passagem de uma carreta com carga excedente.

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, o bloqueio está previsto para iniciar às 9h30 e terminar às 14h30. Entretanto, condições climáticas poderão alterar a programação.

LEIA TAMBÉM:

>> Vídeo: caminhão pega fogo e interdita pista na BR-116, na região de Curitiba

>> Novo deslizamento aumenta cratera em rodovia de Santa Catarina; VÍDEO

Confira os pontos que serão bloqueados na BR-116:

Sábado (17)

Domingo (18)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!