Vídeo: caminhão pega fogo e interdita pista na BR-116, na região de Curitiba

Um caminhão pegou fogo e interditou uma pista da BR-116, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta sexta-feira (16). O acidente aconteceu no km 11.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF,) ninguém ficou ferido e o incêndio foi controlado. A fumaça chamou atenção de quem passava pela região.

LEIA TAMBÉM:

>> Shopping de Curitiba ultrapassa R$ 1,5 bilhão em vendas e investe em mega expansão

>> Ciclone raro avança para o Sul do Brasil; veja como fica o tempo no Paraná

O momento em que o caminhão estava pegando fogo foi gravado. O vídeo mostra uma equipe trabalhando para conter as chamas, que atingiram o veículo inteiro. Assista:

Em atualização às 17h20, a PRF informou que o trânsito estava liberado na faixa da esquerda e que a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR-116, aguardava a chegada de uma equipe para remover o caminhão e limpar a pista.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!