Ciclone raro avança para o Sul do Brasil; veja como fica o tempo no Paraná

Um ciclone raro pode avançar para a costa do Sul do Brasil nos próximos dias, de acordo com a previsão do tempo da empresa de meteorologia MetSul, divulgada nesta sexta-feira (16).

Conforme a MetSul, esse é um ciclone que possui características incomuns, pois ele apresenta sinais de uma tempestade tropical, o que é raro no sul do país. A empresa de meteorologia explica que, geralmente, os ciclones que atuam no Atlântico Sul são extratropicais. Eles podem ocorrer em qualquer época do ano e auxiliam a entrada de massas de ar frio no Brasil.

Já o ciclone tropical tem características diferentes. Ele possui um centro de baixa pressão e é totalmente quente. Nesse caso, a previsão aponta que ele deva evoluir de subtropical e alcançar, na fase madura, o sistema tropical.

No Sul do Brasil, o ciclone tropical mais conhecido é o furacão Catarina, que atingiu e causou diversos estragos em regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul em 2004.

Ciclone raro pode atingir o Paraná?

É pouco provável que o ciclone atinja diretamente o Paraná nos próximos dias. O meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Samuel Braun indica que entre o final de semana até a próxima quarta-feira (21), o ciclone vai se intensificar sobre o oceano, provocando chuva e vento forte em alto-mar.

“Ondas acima de 3 metros também estão previstas na região de atuação deste ciclone. As últimas projeções indicam que este sistema não deve atuar diretamente sobre o Paraná, apenas contribuir para ingresso de umidade para a faixa leste paranaense”, acrescenta o Simepar.

Segundo a MetSul, as projeções de trajetória do ciclone ainda não estão totalmente definidas, ou seja, não é possível determinar com precisão o rumo que a tempestade vai seguir.

