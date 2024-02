Novo deslizamento aumenta cratera em rodovia de Santa Catarina; VÍDEO

Um novo deslizamento de terra na manhã desta sexta-feira (16) aumentou ainda mais a cratera formada na BR-470, na região de Rio do Sul, em Santa Catarina. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que máquinas e equipamentos que estavam no local foram soterrados. Não há registro de vítimas.

Adriano Schera estava no local bem no momento do deslizamento e registrou todo o acontecimento por vídeo. Schera publicou as imagens nas suas redes sociais. Confira o vídeo completo a seguir:

A rodovia está interditada deste a última quarta-feira (14). De acordo com autoridades locais, a pista cedeu no km 143, próximo ao trevo de acesso ao Bairro Canoas, em Rio do Sul. O município fica na região do Vale do Itajaí.

Um carro com um casal caiu na cratera que se formou na quarta-feira, mas ambos foram atendidos sem ferimentos e com sinais vitais estáveis.

Diante da interdição da pista, a Secretaria Estadual da Infraestrutura indicou algumas rotas alternativas à BR-470, no trecho em que o asfalto desabou. No sentido Oeste para o Leste, a entrada deve ser pelo trevo de Laurentino, no sentido bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul.

