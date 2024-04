WhatsApp caiu? Usuários relatam instabilidade no aplicativo

Apresentando falhas para enviar e receber mensagens, o WhatsApp caiu na tarde desta quarta-feira (03). O problema foi relatado por diversas brasileiros que utilizam o aplicativo.

Usuários também comentaram na rede social X, antigo Twitter, que algumas contas do Instagram também estão instáveis na tarde desta quarta-feira.

A plataforma online Downdetector, que divulga informações em tempo real sobre o status de vários sites, aplicativos e serviços, também registrou um aumento expressivo de pessoas indicando falhas no WhatsApp.

Pertecente ao Grupo Meta, O WhatsApp é uma das redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros. A empresa ainda não comentou sobre o problema.

