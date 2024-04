TRE-PR suspende julgamento que avalia cassação de Sergio Moro

A desembargadora eleitoral Claudia Cristina Cristofani, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), pediu vista e suspendeu o julgamento que avalia a possível cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil). Os trabalhos serão retomados na próxima segunda-feira (08).

Antes de Cristofani, o relator do caso no TRE-PR, Luciano Carrasco Falavinha Souza, votou contra a cassação de Moro. Nesta quarta (03), o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade abriu divergência, defendendo que Moro deve perder o mandato.

“Há duas versões diametralmente opostas, trazidas pelos membros que me antecederam. (…) Preciso analisar quais fatos estão provados e quais não. (…) Estamos diante de um processo que precisa ser amadurecido”, afirmou a juíza.

Julgamento de Moro termina na segunda-feira, diz presidente do TRE-PR

O presidente do TRE-PR, Sigurd Roberto Bengtsson, disse que o pedido de vista é “oportuno”, porque as duas posições são diversas. “Acredito que na segunda-feira o julgamento será concluído, porque todos nós agora já temos duas posições. É questão de analisarmos qual voto nós entenderemos por bem seguir”, disse Bengtsson.

Além de Cristofani e de Bengtsson, ainda precisam votar os juízes Anderson Fogaça, Guilherme Denz e Julio Jacob Junior. Depois da posição do TRE, o julgamento de Moro ainda deve ser apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até a decisão pela Corte superior, Moro continua na cadeira de senador pelo Paraná, mesmo que a decisão do TRE-PR seja pela cassação do mandato. Caso a cassação seja confirmada, uma eleição suplementar deve ser convocada no Paraná.

