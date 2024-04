Ducati abre Pré-Venda da nova Multistrada V4 Rally Adventure

A chegada da bigtrail mais desejada do mercado brasileiro está próxima. Devido à alta procura pelo modelo, a Ducati do Brasil decidiu abrir Pré-Venda para garantir a entrega da nova moto aos clientes que estão ansiosos para pilotar uma das motocicletas mais completas da Ducati, voltada a quem curte viajar longas distâncias com muito conforto: a Multistrada Rally Adventure Travel & Radar.

Pré-venda

Para ser um dos primeiros a pilotar o novo modelo Ducati, o cliente deve efetuar o sinal de R$ 10.000,00 diretamente num dos concessionários Ducati no Brasil. Para encontrar o concessionário Ducati mais próximo acesse o site oficial da marca: https://www.ducati.com/br/pt/localize-uma-concessionaria.

A Pré-Venda é válida somente para o mês de abril, limitado a 70 unidades.

Conheça um pouco mais sobre a Multistrada V4 Rally Adventure, uma Ducati destinada aos amantes de longas viagens (aqui o link direto para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uTgZoizH3H0).

O preço público sugerido será comunicado na data do lançamento.

Equipada com tanque de 30 litros, a Multistrada Rally Adventure é a mais potente, mais leve e mais completa bigtrail de grande porte do mercado brasileiro. São 1.158 cm3 de cilindrada, 170 cv de potência, apenas 238 quilos (peso bruto sem combustível).

O novo modelo está ainda mais voltado para a comodidade do piloto e do garupa. As malas laterais em alumínio – item de fábrica – tiveram o espaço recuado para oferecer mais espaço na área das pernas para o garupa, que também pode contar com pedaleiras com inserções de borracha maiores para maior estabilidade e descanso.

Para melhorar o conforto térmico e o consumo de combustível, a Ducati adotou uma estratégia exclusiva da marca: a desativação estendida, que desliga o banco de cilindros traseiro do motor V4 Granturismo mesmo em movimento. É a primeira vez que este sistema é introduzido numa motocicleta de produção.

Outro benefício é o para-brisa redesenhado foi ampliado em 40 mm de altura e 20 mm de largura oferecendo maior proteção ao vento.

A segurança também é um dos pontos de grande destaque do novo modelo. A versão Travel & Radar, que chega em breve no Brasil, vem equipada com sistema de radar dianteiro e traseiro para suportar o Adaptive Cruise Control (ACC), que torna a pilotagem menos cansativa em trechos longos de estrada, e Blind Spot Detection (BSD), que sinaliza a presença de veículos que se aproximam no canto cego dos espelhos. Oferece ABS Cornering, que permite aproveitar a potência de frenagem de seu sistema mesmo nas curvas, Ducati Cornering Lights (DCL), que melhora a visibilidade noturna iluminando o interior das curvas, Ducati Wheelie Control (DWC) e Ducati Traction Control (DTC). Esses sistemas utilizam a plataforma inercial (IMU) para otimizar a intervenção com base no ângulo de inclinação e inclinação do veículo.

Preparada para grandes percursos, com conforto e economia, a Multistrada V4 Adventure tem tanque de 30 litros e também maior alcance e aptidão off-road. O resultado é uma motocicleta que está em seu melhor desempenho tanto em estradas de terra quanto no asfalto ou nas ruas da cidade. É a escolha perfeita para quem quer chegar a qualquer destino com o máximo de conforto e segurança, sem sacrificar as emoções típicas de pilotar uma Ducati. E como em toda a família Multistrada V4, o desempenho e a confiabilidade com longos intervalos de manutenção (serviço de óleo a cada 15.000 km ou 24 meses e verificação da folga das válvulas somente com 60.000 km). (Fotos: Ducati/Divulgação).