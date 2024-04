Nissan lança amplia opções de acessórios para Frontier e Kicks

As versões de entrada do Nissan Kicks e da Nissan Frontier ganham três opções de acessórios para aumentar o conforto e a tranquilidade dos consumidores: iluminação de caçamba, apoio de braço e travas antifurto para rodas. Desenvolvidos sob os rigorosos padrões da engenharia de pós-venda da Nissan, as novidades da linha de acessórios originais Nissan estão disponíveis nas concessionárias da marca de todo o país.

O kit de luz para a caçamba da Nissan Frontier – disponível para modelos a partir da linha 2023 – oferece ao proprietário maior visibilidade com a iluminação de barra dupla em LED da área de carga. O acendimento da luz branca de 3,6 W, que é para os dois lados internos, é automático com a abertura da tampa. A instalação é simples e rápida e evita furos na caçamba. Preço sugerido para venda é de R$ 652.

As versões de entrada do Kicks – Active e Sense – contam agora com apoio de braço com revestimento sintético. Com estrutura resistente, especialmente na área de contato com o braço do motorista, tem espaço para reposicionamento da tomada 12V para os passageiros do banco traseiro e porta-moedas emborrachado, além de duas posições (abaixado e levantado). Seu preço é R$ 860.

Outra novidade são as travas antifurto específicas para rodas de aço. Voltadas para a Nissan Frontier S, Nissan Frontier e Kicks Active (com ou sem calotas), elas dão mais tranquilidade ao proprietário E ainda contam com uma instalação simples. O preço sugerido é de R$ 200. Há também a opção do conjunto com uma trava para o estepe. (Fotos: Nissan/Divulgação).