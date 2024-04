Um homem foi preso no Bairro Alto, em Curitiba, na quinta-feira (4), por possuir duas aves silvestres em casa, sem autorização. Uma delas, uma arara-canindé (Ara ararauna), espécie ameaçada de extinção no Paraná, segundo o Decreto Estadual 11.797 de 2018.

A outra ave, um tucano toco (Ramphastos toco), que consta na lista do Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (Salve) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) como menos preocupante (LC). Esta ave tem uma beleza exótica, mas é nativa da nossa região.

As duas aves encontradas com ele foram recolhidas e encaminhadas ao Instituto Água e Terra (IAT).

Tucano também foi apreendido pelos policiais. Foto: BPAmb-FV/PMPR

De acordo com a Polícia Militar (PMPR), o setor de inteligência do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde (BPAmb-FV) apurou que um homem possuía animais silvestres sem autorização do órgão competente. A partir disso, duas equipes da ROTAM da Polícia Ambiental estiveram na casa do indivíduo, e após fiscalização, realizaram a apreensão.

O homem que estava com os animais foi detido, assinou um termo circunstanciado e foi autuado administrativamente em R$ 5.500,00.

