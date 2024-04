Cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e do Litoral do Paraná têm alerta para chuvas intensas, nesta sexta-feira (5). O alerta meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é amarelo, de grau de severidade classificado “perigo potencial” e tem validade das 14h até às 22h desta sexta.

LEIA MAIS – Frente fria avança e derruba temperatura em Curitiba; Previsão do tempo

Segundo o Inmet, o alerta amarelo indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40km/h e 60 km/h, e queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e de descargas elétricas.

VIU ESSA? Mega Sena milionária 2708 premia cinco apostas de Curitiba; Resultado

O aviso “passou raspando” em Curitiba e vale para cidades da RMC, entre elas, Campina Grande do Sul, São José dos Pinhais, Mandirituba, Piraquara, Piên e Tijucas do Sul. No Litoral do Paraná, podem ser atingidos pelas chuvas intensas os municípios de Antonina, Guaratuba, Guaraqueçaba, Morretes, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Fique protegido

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. E não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra recomendação é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba