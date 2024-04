Cinco apostadores de Curitiba viveram momentos de tensão com o sorteio da Mega Sena 2708 milionária, realizado na noite desta quinta-feira (04). Nenhum apostador cravou os seis números e o prêmio que era de R$ 13 milhões saltou para R$ 17,5 milhões. Já a quina da Mega, quando os apostadores acertam cinco dos seis números sorteados, saiu para cinco apostas de Curitiba. Duas delas foram na mesma rede de lotéricas.

Resultado Mega Sena 2708 milionária: 10, 11, 12, 19, 23 e 28.

Por terem acertado a quina, cada aposta faturou ao menos R$ 17,3 mil. Duas apostas que jogaram com 7 números dobraram o prêmio para R$ 34,6 mil.

Bairros de Curitiba premiados com a Mega Sena 2708

Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas de Curitiba que ganharam prêmio com a quina da Mega Sena 2708 milionária foram feitas nos seguintes locais: A Pioneira da Sorte e Águia Loterias, ambas no Centro, e duas apostas nas Loterias Guairaca, que tem uma unidade no Alto da XV e outra no e outra no Guabirotuba (A Caixa não especificou em qual delas saíram as premiações. A outra aposta foi feira por canal eletrônico. Veja abaixo o detalhamento das apostas.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PIONEIRA DA SORTE 6 Sim Simples 1 R$17.344,12 CURITIBA/PR AGUIA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$17.344,12 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$17.344,12 CURITIBA/PR LOTERIAS GUAIRACA 7 Não Simples 1 R$34.688,24 CURITIBA/PR LOTERIAS GUAIRACA 7 Não Simples 1 R$34.688,24

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

