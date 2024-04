Omoda-Jaecoo amplia estratégia para rede de concessionários

Omoda e Jaecoo, duas novas marcas automotivas chinesas que chegam de forma conjunta ao Brasil este ano, anunciarão seus primeiros 43 pontos de vendas em maio. A estratégia inicial da empresa era abrir 40 lojas em 2024, mas após revisitar a estratégia de negócios, a O&J agora terá 50 concessionárias até o final de 2024.

“As empresas chinesas têm uma dinâmica diferente do que estamos acostumados. Muito mais ágil na tomada de decisão, impulsionadas por uma visão estratégica que visa acelerar os negócios e antecipar as demandas futuras”, diz Felipe Amaral de Souza, head de Vendas da Omoda | Jaecoo Brasil. “Nosso plano de negócios prevê novos veículos em 2025, além dos três já anunciados para este ano. Por isso, estamos entusiasmados em anunciar que estamos ampliando nossa rede para 50 lojas até o final do ano, um reflexo de nossa visão progressiva e compromisso com o Brasil e o consumidor local.”

Em abril, haverá o Salão do Automóvel de Pequim, e a O&J aproveitará a oportunidade para levar potenciais grupos de concessionários para uma visita em sua sede, Wuhu, local onde também os veículos são produzidos. Após a viagem, a empresa anunciará mais de 25 grupos que serão responsáveis pela gestão dos primeiros 43 pontos de vendas da companhia, que compartilhará o showroom para as marcas Omoda e Jaecoo.

“Os grupos que serão selecionados estão passando por um processo criterioso de avaliação que inclue diversos indicadores como capacidade de investimento, desempenho em vendas em anos anteriores, nível de satisfação dos clientes em serviços de venda e pós-venda e idenficação e presença nos mercados locais. Dessa maneira, podemos nos certificar de escolher os melhores parceiros de negócios”, complementa o executivo.

As concessionárias da Omoda | Jaecoo Brasil terão a identidade visual desenvolvida pelo escritório de arquitetura VC One e ficarão prontas até o período que a empresa lançará seu primeiro produto no Brasil, o já anunciado Omoda 5, SUV cupê que será vendido em três versões, sendo duas delas híbridas leves e a topo de linha 100% elétrica. Além disso, a Jaecoo também fará sua estreia este ano com dois modelos. (Foto: Omoda/Jaecoo/Divulgação).