Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a sexta-feira (05)

ADELAIDE DAVID CHAMMA, 93 ano(s). PROFESSOR(A). ROMEZ MIKHAEL CHAMMA. Filiação: DAVID JOAO e HELENA DAVID. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 17:00h.

AGNES ELISABETH GRIMMINGER RAMOS, 81 ano(s). TÉCNICO ENFERMAGEM. JAIR RAMOS. Filiação: FRANCISCO PAULO GRIMINGER e ANNA REGINA GRIMINNGER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 10:00h.

ALCEU OLIVEIRA VAZ, 72 ano(s). COMERCIANTE. SANDRA MARIA GUERIOS VAZ. Filiação: JOB DE OLIVEIRA PONTES e CARMELINA OLIVEIRA VAZ. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 16:30h.

ANTONIO DOS SANTOS MAIA, 74 ano(s). OUTROS. Filiação: JOSE DOS SANTOS MAIA e MARI MADALENA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 16:00h.

ARIEL RAMOS, 44 ano(s). Filiação: DALVA FRANCISCA DE ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 11:30h.

AROLDO GONCALVES, 80 ano(s). PEDREIRO. Filiação: CLEIDE MARIA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 11:30h.

ATAIDE RODRIGUES DA COSTA, 66 ano(s). GIOVANA APARECIDA DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA e MARIA APARECIDA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 16:00h.

BEMVINDO FOGGIATTO, 93 ano(s). AUTONOMO. LAURITA TEDON FOGGIATTO. Filiação: MIGUEL FOGGIATTO e CELESTINA FOGGIATTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 5 de abril de 2024.

BENEDITA SOARES MINA, 73 ano(s). DO LAR. Filiação: AUGUSTO NARCIZO SOARES e BENEDITA PEREIRA DE QUEIROZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 10:00h.

CERES FERNANDES DE CASTRO, 92 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. MOYSES AZULAY DE CASTRO. Filiação: FRANCISCO VERISSIMO FERNANDES e ESTELA BLEY. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de abril de 2024.

CLAUDIO GARCIA DOS REIS, 57 ano(s). PEDREIRO. IZABEL MATHEUS. Filiação: JOAO CARLOS DOS REIS e IVONE GARCIA DOS REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 13:30h.

CLEMENTE CAITANO DE SOUZA, 67 ano(s). REPRESENTANTE COMERCIAL. MARLI DO ROCIO CARDOSO. Filiação: SEBASTIAO CAITANO DE SOUZA e CLEMENTINA MARIA COSTA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 09:30h.

DAYANA FRANCIELE DOS SANTOS, 30 ano(s). AUTONOMO. Filiação: JOSE VALMIR DOS SANTOS e ROSANE DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 10:00h.

DIRLENE HRENTCHECHEN, 63 ano(s). DO LAR. Filiação: IAROSLAFI HRENTCHECHEN e HELENA HRENTCHECHEN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 14:00h.

DIVA SZVARCA, 90 ano(s). DO LAR. SILVESTRE SZVARCA. Filiação: JOAO BORBA CORDEIRO e ANITA TRINDADE CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 5 de abril de 2024.

DIVINAIR FRANCISCO, 74 ano(s). DO LAR. JOAO MARIA FRANCISCO. Filiação: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA e CASTURINA FRANCISCA RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 15:00h.

DORIVAL PIRES DE OLIVEIRA, 65 ano(s). PEDREIRO. MARIA ISALTINA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA e ALCINDA MIRANDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 10:00h.

EDNA BARRETO ADAD, 77 ano(s). PROFESSOR(A). JOSE IREMAR OLIVEIRA ADAD. Filiação: ROSALVO DA CUNHA BARRETO e IZIDORA ALMEIDA BARRETO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 16:30h.

EDY GABRIEL CORDEIRO DE MELO, 46 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: REINALDO ALVES DE MELO e VERONICA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de abril de 2024 às 12:00h.

ELFA JOSVIAK DE SOUZA, 85 ano(s). DO LAR. ALCIDIO LOURENCO DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO JOSVIAK e EUDOXIA FERREIRA JOSVIAK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 16:30h.

ELIZABETH DE CASTRO, 85 ano(s). DO LAR. MANOEL INACIO DE CASTRO. Filiação: DEODINA PORTELLA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 10:00h.

ELZIRA ALVES DOS SANTOS, 78 ano(s). AUXILIAR. Filiação: ERNESTO ALVES DOS SANTOS e ELVIRA CALIXTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 17:00h.

EUNICE DO ESPIRITO SANTO, 90 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. ALCEU ARI DA CRUZ. Filiação: SEZINO ANTONIO DO ESPIRITO SANTO e MARIA GOMES DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 15:30h.

GERSON KALTOWSKI, 64 ano(s). ADMINISTRADOR(A). SIOMARA FREITAS KALTOWSKI. Filiação: ANTONIO KALTOWSKI e LUCILA NEUMANN KALTOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 10:00h.

HERMINIA DA LUZ, 82 ano(s). CONFEITEIRO(A). Filiação: AVELINO DA LUZ e FLORENTINA ALVES DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 16:00h.

HILDA MARIA DAS GRACAS SANTOS, 73 ano(s). PEDAGOGO(A). MARIO GOMES DOS SATOS. Filiação: BENEDITO CARDOSO DE LIMA e MARIA DAVID DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ASSAI, sexta-feira, 5 de abril de 2024.

IBRAHIM MARQUES, 50 ano(s). OPERADOR(A) IMPRESSORA. JANETE PIRES DE MORAES MARQUES. Filiação: EBRAIN MARQUES SOBRINHO e MERCEDES DAS GRACAS MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 10:30h.

ILDA DA SILVA MARCOS, 72 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. WILSON ANTONIO MARCOS. Filiação: JOSE LOPES DA SILVA e ALZEMIRA QUINOR DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 15:00h.

INGRIT MAIER, 77 ano(s). COSTUREIRO(A). Filiação: ERICH MAIER e MELANIE MAIER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de abril de 2024.

IVONE APARECIDA BORBA, 80 ano(s). PROFESSOR(A). Filiação: RENATO SANTINHO BORBA e IRENE RIBEIRO BORBA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 18:00h.

IZAT IBRAHIM KHALIL EL TAWIL, 89 ano(s). COMERCIANTE. Filiação: IBRAHIM KHALIL TAWIL e MARIAM DIB. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 5 de abril de 2024.

JANDYRA RAMOS SILVERIO, 93 ano(s). DO LAR. LAZARO SILVERIO. Filiação: JOSE RAMOS e ANNA DA ROCHA RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 10:00h.

JOAO MARIA DE LARA SZCZEPANIK, 78 ano(s). VIGILANTE. EDWIRGES SZCZEPANIK DE LARA. Filiação: DOMINGOS CONSTANTE DE LARA e ZAIRA OLIVEIRA DE LARA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 16:00h.

JOAO RAMOS DA SILVA, 88 ano(s). VIGILANTE. PEDRA DE JESUS DA SILVA. Filiação: JOSE LIBERIO COELHO e MARIA RITA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 17:00h.

JOSE CARMELIANO DE MIRANDA FILHO, 68 ano(s). ADVOGADO(A). Filiação: JOSE CARMELIANO DE MIRANDA e SIRLEY CARNEIRO DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 13:30h.

JOSE DE SOUZA, 78 ano(s). OUTROS. MARIA AGUIAR DOS SANTOS. Filiação: JOSE XAVIER DE SOUZA e PALMIRA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 16:30h.

JOSE LUIZ XAVIER PILUSKI, 65 ano(s). OUTROS. Filiação: DORIS PILUSKI e MARLY XAVIER PILUSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 10:00h.

JOSE MANOEL NETO, 86 ano(s). ALFAIATE. Filiação: JOAO MANOEL PAULO e MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de abril de 2024.

LEANDRO MASSAYOCHI FUKUDA, 39 ano(s). OPERADOR(A). Filiação: NILTON MASSAYUKI FUKUDA e SUELI GASPAR FUKUDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 16:30h.

LEONILDES ALEXANDRE MARTINS, 90 ano(s). COMERCIANTE. Filiação: OSORIO ALEXANDRE MARTINS e ESTELINA ALVES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 15:00h.

LUCIA FELICIDADE FAVORETTO BIGARELLA, 95 ano(s). DO LAR. REINALDO BIGARELLA. Filiação: AFFONSO FAVORETTO e ELIZA PRENDIN FAVORETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 16:30h.

LUIZ NATAL ESPINDOLA, 70 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. MARIA DE FATIMA CARDOSO ESPINDOLA. Filiação: RODOLFO IRENE ESPINDOLA e MARIA DE SOUZA ESPINDOLA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 09:00h.

MARCELO DE CARVALHO ALBERTO, 41 ano(s). GERENTE. Filiação: APARECIDO DA CRUZ ALBERTO e SUELI FERREIRA DE CARVALHO ALBERTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 12:00h.

MARIA CASTURINA ALMEIDA, 77 ano(s). DO LAR. EURIDES ALMEIDA. Filiação: VESPAZIANO BUENO DOS SANTOS e AMAZILIA DE JESUS RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 15:00h.

MARIA DE LOURDES GAIO, 74 ano(s). DO LAR. ANTONIO ADIVONZIR GAIO. Filiação: ARGEMIRO MARTINS e CECILIA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 5 de abril de 2024.

MARIA EMA DA CRUZ, 80 ano(s). DO LAR. Filiação: JOAO AFONSO DA CRUZ e MARIA IZABEL DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 14:00h.

MARIA LAMY MARCAL, 85 ano(s). DO LAR. Filiação: JOAO DA SILVA MARCAL e ERNESTINA ALEXANDRINA MARCAL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 5 de abril de 2024.

MARIO GERALDO PIRES, 68 ano(s). PEDREIRO. NEULI DE LIMA PIRES. Filiação: JOAO FERNANDES PIRES e NARCISA DA ANUNCIACAO PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 17:30h.

MIGUEL BRASILIO DA SILVA FILHO, 26 ano(s). MARINHEIRO. Filiação: MIGUEL BRASILIO DA SILVA e BERNADETH COELHO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 16:00h.

NADIR TOMEN MACHADO, 63 ano(s). PROFESSOR(A). DOMINGOS MELLO MACHADO. Filiação: MIGUEL TOMEM e ROZALINA TOMEM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 17:00h.

NARBAL PEREIRA FIGUEIREDO, 77 ano(s). ECONOMISTA. JANETE DE FATIMA KOVALSKI FIGUEIREDO. Filiação: JOAO FIGUEIREDO e SOLANGE PEREIRA FIGUEIREDO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 10:00h.

NAURITA RIBEIRO DE ARAUJO, 88 ano(s). DO LAR. ALDEZIRIO FERREIRA DE ARAUJO. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA DUTRA e ALCINA RIBEIRO DUTRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 5 de abril de 2024.

OLITO AGUIAR ROCHA, 69 ano(s). JARDINEIRO. VENCESLINA BATISTA ROCHA. Filiação: MARIA EVA DEA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 15:30h.

OSCAR DIAS PIMPAO, 91 ano(s). PROFESSOR(A). BEATRIZ LUIZA DELLE DIAS. Filiação: DURVAL DIAS e CARMELITA PIMPAO DIAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 22:00h.

PAULO RAFFEL ZARDO, 19 ano(s). ESTUDANTE. Filiação: PAULO CEZAR ZARDO e AGNES MATIAS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 17:00h.

PEDRO SEZILIO, 61 ano(s). OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: JOSE SEZILIO e IZAURA DOS SANTOS SEZILIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 16:30h.

REINALDO BAGE, 81 ano(s). MOTORISTA. ROSELI ZILLI BAGE. Filiação: FRANCISCO BAGE e JOSEFINA BAGE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 17:00h.

ROBERTO CEZAR SOARES, 67 ano(s). OPERADOR(A) MÁQUINAS. IVONE MARIA ESTER SOARES. Filiação: MARIA DE JESUS SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 14:00h.

SILMARA DA SILVA, 60 ano(s). DO LAR. Filiação: PEDRO CARVALHO DA SILVA e MARIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 5 de abril de 2024.

SUELI ALBERTI DE SOUZA E SILVA, 74 ano(s). DO LAR. Filiação: ALCIDES ALBERTI e ALVINA ALBERTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de abril de 2024 às 10:00h.

VANILSON RODRIGUES DA MATA, 48 ano(s). AUXILIAR DE MANUTENÇAO. Filiação: WALDEMAR RODRIGUES DA MATA e JOANA LOURENCO DA MATA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 5 de abril de 2024 às 10:00h.

VICTOR AUGUSTO DE MOURA RIBEIRO, 43 ano(s). AUTONOMO. DANIELA CAIRS. Filiação: VARLEI RIBEIRO e LUIZA WOSNIACKI DE MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de abril de 2024.

