Scania vai sortear caminhão 500 mil por cotas do Consórcio

A Scania escolheu uma forma especial de premiar um cliente com um caminhão histórico: uma promoção via Scania Consórcio, com 200 cotas, em que um dos compradores vai ganhar num sorteio, simplesmente, o caminhão 500 mil fabricado pela marca no país. Quem adquirir uma das cotas poderá levar para casa o chamado Caminhão 500k. O sorteio será no dia 2 de julho de 2024, data em que a Scania vai celebrar seus 67 anos de presença no Brasil, chegou em 1957, dentro da programação da Semana da Paixão Scania, alusiva ao aniversário e que contará com atividades especiais. O veículo, que também vai representar os 42 anos do Scania Consórcio, será fabricado em abril na unidade fabril de São Bernardo do Campo (SP). Os interessados podem procurar uma concessionária da marca ou obter informações neste site: https://www.consorcioscania.com.br.

O Caminhão 500k será um modelo 460 R Super 6×2, com pintura exclusiva e personalizada em grafismos especiais, pacote de itens de conforto, defletor, faróis de led, faróis de milha inferiores e de longo alcance na grade e no teto, saias laterais e rodas de alumínio. No interior da cabine Highline, o acabamento é de alto luxo com geladeira, climatizador e central multimídia de tela colorida de sete polegadas. Nas tecnologias embarcadas estão o Actcruise (piloto automático com previsão ativa), o acelerador inteligente (ou controle de aceleração) e freio de cabeçote CRB, de série na gama Super, que garante melhor desempenho de frenagem auxiliar (350Kw). No pacote de soluções de serviços, o cliente ganhará o Scania Pro Control por três anos, mais conectividade. O ganhador do sorteio receberá o veículo com documentação e IPVA 2024 já pagos.

“Viabilizar a aquisição dos produtos e serviços da marca é a missão da Scania Serviços Financeiros. Por essa razão, estamos muito contentes em participar desse momento histórico presenteando um dos clientes com esse veículo único, por meio do nosso Consórcio”, afirma Martin Sörensson, presidente da Scania Serviços Financeiros Brasil. “Um caminhão único merece uma ação especial. Temos certeza que esta promoção será muito disputada pelos interessados. Além disso, vamos comemorar com o Caminhão 500k os 42 anos de história do Scania Consórcio, o pioneiro de veículos comerciais no Brasil, e criado em 1982”.

Um pouco de história no Brasil

Desde 1957, a Scania trilha uma jornada de inovação e revolução no mundo dos transportes. Ao longo do tempo, aliou tecnologia, serviços e soluções sustentáveis para oferecer um atendimento premium aos clientes.

A fábrica de São Bernardo do Campo (SP), sede da Scania no Brasil, foi inaugurada em novembro de 1962. O caminhão número 20 mil foi um modelo L 111, em 1976. Em 1983, a fabricante registrou as 50 mil unidades produzidas com o veículo T 142. No ano de 1990, o produto global 600 mil foi feito no Brasil (T 112 HW 360). Já em 1993, a fábrica chegou ao veículo 100 mil celebrado pelo R 113 H 360. O caminhão 150 mil, em 2004, foi representado pelo R 420 4×2, de cor prata. (Foto: Scania/Divulgação).