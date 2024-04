Um empresário foi preso por maus-tratos a animais na quinta-feira (04) em Curitiba. Dono de um petshop, ele é suspeito de não alimentar os cachorros. A Polícia Civil (PCPR) ainda achou cães mortos no local.

Segundo a PCPR, sete cachorros das raças Galgo Italiano e Doberman estavam sofrendo pela falta de comida e água em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os animais foram resgatados e transportados para uma clínica veterinária, onde passaram por avaliações médicas.

O empresário foi detido enquanto trabalhava no petshop localizado no bairro Rebouças por policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). O homem pode responder criminalmente por maus-tratos a animais, pena de dois a cinco anos de prisão.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

10 mais ricos do Brasil

10 mais ricos do Brasil

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!