Jantar e passeio de trem em Curitiba é uma viagem aos elegantes anos 1930

Considerada uma experiência gastronômica única na América Latina, o Expresso Classique é a grande atração da próxima semana em Curitiba. Organizado pela Serra Verde Express, o passeio de trem com jantar imersivo leva os clientes à década de 1930 e abre vagas para o evento de sexta-feira, dia 12 de abril.

O evento é para poucos e promete entregar muito sabor, requinte e exclusividade aos participantes. “Nosso evento noturno tem um clima nostálgico, que oferece mais do que uma simples refeição. É uma imersão completa em um ambiente ferroviário que remete aos dias de glória das viagens de trem”, explica Adonai Arruda Filho, Diretor Geral da Serra Verde Express.

Experiência exclusiva

O Expresso Classique oferece um jantar em que o participante “mergulha” no ambiente ferroviário, com a plataforma decorada, welcome drink, apresentação musical, um mini passeio de trem e um cardápio cinco estrelas, assinado pelo chef Rafael Lafraia.

Todos os pratos são feitos na hora, no único vagão-cozinha do Brasil. Uma estrutura profissional completa sobre trilhos. Para Lafraia, um desafio e um aprendizado. “Funciona como uma cozinha profissional, com processos adaptados ao espaço, que requer empratamento e serviço diferenciados”, explica.

As entradas, pratos principais e sobremesas precisam ser servidos em louças adaptadas para o tamanho das mesas dos vagões. “Apesar de menores, tomamos cuidado para manter o conforto e, claro, o sabor impecável, para uma experiência completa”, diz.

A novidade desta temporada é a cocada cremosa de abóbora, creme inglês de cumaru, pó de manjericão e farofa de canela. O doce foi desenvolvido pelo chef Rafael Lafraia, especialmente para o Expresso Classique 2024.

“É uma receita colorida, com ingredientes bem brasileiros, que trazem a picância da canela, a cremosidade do creme inglês e a crocância da farofa, numa combinação de sabores inusitada”, explica Lafraia.

A entrada tem polenta cremosa com ragu de cogumelos, pasta de trufas negras e queijo grana. De prato principal existem opções de carne (mignon), frutos do mar (camarões) e vegetariana.

Foto: Marcelo Andrade / Divulgação

Uma viagem no tempo

“A ideia é transportar os convidados para uma verdadeira viagem no tempo, num ambiente glamouroso que remete à década de 1930. O jantar é a cereja do bolo de uma experiência que começa ao entrar na plataforma do trem e pegar a primeira taça de espumante”, descreve Lucille Amaral, produtora executiva do Expresso Classique.

O evento é dividido em partes, com um início na plataforma, com drinks, espumantes e música. Depois, os convidados embarcam nos vagões e seguem para um mini passeio até o Jardim Botânico de Curitiba. Na volta para a plataforma, o jantar é servido e a festa segue até às 23h.

Convites

A experiência custa R$ 339 para adultos, R$ 210 para crianças de 6 a 12 anos e R$ 95 para crianças entre 1 e 5 anos. Os bilhetes podem ser adquiridos direto no site da Serra Verde Express.

