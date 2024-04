Morre Jackson Silva, ícone do churrasco da Grande Curitiba

Morreu nesta sexta-feira (05), Jackson Silva, responsável pelo Restaurante Jackson Assados, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. O motivo do falecimento não foi informado, mas confirmado na rede social do estabelecimento.

Jackson era o principal churrasqueiro do restaurante e levava uma vida simples. Sempre sorrindo e carinhoso com as crianças, a morte precoce deixou a gastronomia mais triste. “A gastronomia amanheceu triste. Faleceu meu amigo Jackson, do Jackson Assados em Quatro Barras. Grande churrasqueiro, gente boa demais. Acompanhei sua trajetória desde que começou, servindo churrasco na sua casa há 10 nos”, disse Sérgio Medeiros, do portal Curitiba Honesta.

História de sucesso

Jackson e a esposa Vanderli não trabalhavam com cozinha antes de abrirem o restaurante. Passavam o dia com a calculadora no setor financeiro de duas empresas em Curitiba. Como Jackson já cozinhava em casa aos domingos para amigos, quando ficou desempregado, em 2013, começou a preparar refeições no restaurante rural localizado cerca de 27km de Curitiba.

Ambiente rural, familiar e perfeito para passar o dia. Mesas longas e perfeitas para compartilhar, área externa para a criançada é o quintal da casa dos Silva, com um galinheiro, horta e gramado. Um dia triste para todos, a Tribuna do Paraná lamenta o falecimento desse gigante chamado Jackson!

A lamentação da morte também veio do prefeito de Quatro Barras, Loreno Tolardo. “Com muita tristeza e consternação, recebi hoje a notícia do falecimento do empreendedor e amigo Jackson Silva, do Restaurante Jackson Assados. Um homem de fibra, que amava o que fazia, que acreditava muito na nossa cidade. À sua esposa e seus filhos, os meus mais sinceros sentimentos. Que as boas lembranças e o privilégio de uma vida conjunta sejam amparo neste momento de despedida, e que sua história de motivação e perseverança seja um exemplo sempre. Minhas condolências a todos”, escreveu o prefeito nas redes sociais.

Velório de Jackson Silva

O velório será realizado na Capela do Cemitério Municipal de Quatro Barras, nesta sexta-feira, das 16h às 19h. A capela fica Rua Elvira Haman, 5, no Centro da cidade,

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba