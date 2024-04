Peugeot Sport recebe Certificação Ambiental de três estrelas da FIA

Assim como a Fédération internationale de l’Automobile (FIA), a Stellantis vem trabalhando arduamente há vários anos nos impactos ambientais globais. Como parte desse compromisso, a Peugeot Sport recebeu uma certificação ambiental de três estrelas da FIA: o primeiro fabricante do Campeonato Mundial de Endurance da FIA a receber esse reconhecimento.

O credenciamento ambiental de três estrelas é concedido pela FIA a organizações que demonstram um compromisso com a proteção do meio ambiente, a redução das emissões de carbono e o estabelecimento de práticas sustentáveis no mundo automotivo. Esse reconhecimento vem após um rigoroso processo de avaliação gerenciado pela FIA, que analisa vários critérios diferentes. A mais recente certificação da Peugeot Sport faz parte da política global da Stellantis no que diz respeito à transição energética.

Tendo recebido o “Prêmio de Baixo Carbono” no WEC no ano passado, a Peugeot Sport destacou ainda mais a importância de desenvolver suas iniciativas ambientais ao obter agora essa importante classificação de três estrelas da FIA. Esse reconhecimento se encaixa perfeitamente na estratégia da Stellantis para reduzir os gases de efeito estufa, definida no plano ‘Dare Forward’, que visa à neutralidade de carbono até 2038.

A FIA destacou o estabelecimento e a implementação de um roteiro para reduzir os gases de efeito estufa, bem como o gerenciamento ideal do consumo de energia e da iluminação. Mas a Stellantis Motorsport não se limita a isso e já está planejando a próxima auditoria.

Para atingir seus objetivos, a Stellantis Motorsport se envolve com todos os seus colaboradores para discutir e trocar ideias sobre os desafios climáticos, o que ajuda todos a entender melhor seu impacto pessoal e o impacto global de sua missão. A conscientização sobre essas questões é particularmente alta no automobilismo, pois o esporte está na vanguarda quando se trata do desenvolvimento de boas práticas e da redução de emissões, bem como da evolução das tecnologias voltadas para uma mobilidade mais sustentável. (Fotos: Peugeot/Divulgação).