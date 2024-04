A Prefeitura de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), está com quatro concursos públicos abertos, em diferentes áreas de atuação. Ao todo, são 78 vagas, além do preenchimento de vagas no cadastro reserva.

As inscrições começaram no dia 22 de março e ficam disponíveis até às 23h59 do dia 24 de abril. Os interessados devem fazer o cadastro pela internet, no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR).

A taxa de inscrição varia entre R$ 120 e R$ 250. Já os salários mudam conforme a categoria e ficam entre R$ 1.822,06 e R$ 15.676,50.

Confira mais detalhes sobre cada edital de Campo Magro:

Edital 01 da Prefeitura de Campo Magro

Cargos de Nível Superior

Confira o edital completo e mais informações.

Arquiteto: Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250;

Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250; Assistente Social: 2 vagas + Cadastro reserva – 30 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250;

2 vagas + Cadastro reserva – 30 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250; Contador: Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250;

Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250; Enfermeiro: 6 vagas + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250;

6 vagas + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250; Engenheiro Agrônomo: 1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250; Engenheiro Civil: Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250;

Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250; Engenheiro Florestal: Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250;

Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250; Farmacêutico: 4 vagas + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250;

4 vagas + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250; Fiscal de Meio Ambiente: Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250;

Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 5.987,30 – taxa de inscrição R$ 250; Fisioterapeuta: 1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250; Fonoaudiólogo: 1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250; Médico: 1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 11.302,75 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 11.302,75 – taxa de inscrição R$ 250; Médico Cardiologista: 1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250; Médico da Família: 1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 15.676,50 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 15.676,50 – taxa de inscrição R$ 250; Médico Especialista em Saúde Mental: 1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250; Médico Ginecologista – Obstetra: 1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250; Médico Pediatra: 1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250; Médico Pneumologista: 1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250; Médico Psiquiatra: 1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250; Médico Reumatologista: 1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ 13.063,75 – taxa de inscrição R$ 250; Nutricionista: 1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250;

1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250; Odontólogo: 2 vagas + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 9.985,10 – taxa de inscrição R$ 250;

2 vagas + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 9.985,10 – taxa de inscrição R$ 250; Procurador Municipal: Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 8.412,13 – taxa de inscrição R$ 250;

Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 8.412,13 – taxa de inscrição R$ 250; Psicólogo: 6 vagas + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250;

6 vagas + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250; Veterinário: 1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 4.981,18 – taxa de inscrição R$ 250.

Edital 02 da Prefeitura de Campo Magro

Cargos de Nível Médio e Técnico

Confira o edital completo e mais informações.

Nível Médio

Atendente de Biblioteca : 1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 1.822,06 – taxa de inscrição de R$ 120;

: 1 vaga + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 1.822,06 – taxa de inscrição de R$ 120; Auxiliar de Educação: 5 vagas + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 1.923,03 – taxa de inscrição de R$ 120.

Nível Técnico

Técnico em Segurança do Trabalho: Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 3.060,25 – taxa de inscrição de R$ 120.

Edital 03 da Prefeitura de Campo Magro

Professor e Professor de Educação Infantil

Confira o edital completo e mais informações.

Professor: 26 vagas + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ R$ 2.274,42 – taxa de inscrição de R$ 250;

26 vagas + Cadastro reserva – 20 horas semanais – salário de R$ R$ 2.274,42 – taxa de inscrição de R$ 250; Professor de Educação Infantil: Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 3.706,46 – taxa de inscrição de R$ 250.

Edital 04 da Prefeitura de Campo Magro

Guarda Municipal

Confira o edital completo e mais informações.

Guarda Municipal: 12 vagas + Cadastro reserva – 40 horas semanais – salário de R$ 2.565,45 – taxa de inscrição de R$ 120. Requisito: Ensino Médio Completo.

