Stellantis vence XIV Prêmio Hugo Werneck

O Programa de Biodiversidade Stellantis conquistou o XIV Prêmio Hugo Werneck de Meio Ambiente & Sustentabilidade, na categoria “Melhor Exemplo em Biodiversidade”. Criado em 2014, no Polo Automotivo de Goiana (PE), o projeto já alcançou a marca de 150 mil mudas plantadas, contribuindo cada vez mais para conservar o bioma nativo da região pernambucana. A cerimônia da maior premiação ambiental do Brasil aconteceu em Belo Horizonte (MG).

Prêmio Hugo Werneck, criado em 2010, é referência nacional na luta pela preservação ambiental. Nesta 14ª edição, o tema da premiação foi “A municipalização da questão ambiental” e os participantes concorreram em 20 categorias. Ao longo de sua trajetória, o Prêmio Hugo Werneck já contou com mais de mil inscrições e 170 vencedores e homenageados.

“É com muita satisfação e alegria que recebemos mais esta conquista, que destaca o trabalho de grande importância de todo o time de meio ambiente, que vem desenvolvendo arduamente diversas ações em prol da biodiversidade e do desenvolvimento de pessoas, ambos de extrema importância para a Stellantis. Além de contribuir para a conservação da Mata Atlântica, o Programa de Biodiversidade em Goiana também promove educação ambiental e gera valor para a comunidade da região. É um compromisso do qual nos orgulhamos muito”, destaca o engenheiro Roberto Soares, gerente sênior de Manufatura na Stellantis.

Programa de Biodiversidade Stellantis

O Programa de Biodiversidade é uma ação proativa e voluntária. A Stellantis assumiu o compromisso de impulsionar na região ações relevantes para a conservação da Mata Atlântica, ao selecionar, cultivar e doar mudas. Com isso, foi construído um viveiro ocupando um hectare, no qual são produzidas mudas de 295 espécies da flora, incluindo 27 ameaçadas de extinção, como pau-brasil, visgueiro, pau de jangada e pau-ferro.

Com 150 mil mudas plantadas, o projeto tem como meta continuar se expandindo, até que as árvores cubram uma área de 304 hectares de área verde e corredores ecológicos. Além disso, o Programa de Biodiversidade já recebeu mais de dois mil alunos da rede municipal no viveiro da unidade, sendo uma oportunidade de disseminar a relevância e necessidade do engajamento de todos na conservação do bioma.

O programa também estimula os professores das escolas participantes a repercutirem este conhecimento dentro da sala de aula, estimulando os alunos a desenvolverem projetos de sustentabilidade de acordo com sua realidade e cotidiano, como hortas comunitárias, destinação correta de resíduos, plantio de mudas, entre outros.