O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de cor amarela indicando perigo potencial de chuvas intensas no Paraná, incluindo Curitiba e região metropolitana. O aviso é válido deste domingo (07) até às 12 horas de segunda-feira (08).

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia. Também há chance de ventos intensos de até 60 km/h.

Entretanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Neste domingo (07), o aviso é válido para a região norte e oeste do Paraná, para todo o estado de Santa Catarina e também para a parte norte do Rio Grande do Sul. Já na segunda-feira (08) o alerta se estende para todo o Paraná, além de partes dos territórios de Santa Catarina e São Paulo.

Dicas para se proteger em temporais

Em caso de chuva intensa, o Inmet dá algumas dicas para se proteger. Confira:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

