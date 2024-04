Cruzeiros no Paraná têm aprovação dos turistas e geram impacto para o estado

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Turismo do Paraná (Setu), divulgou na última quinta-feira (04) os resultados da pesquisa Temporada de Cruzeiros 2023-2024, que buscou identificar o perfil e a satisfação dos visitantes que chegaram ao Paraná em navios de cruzeiros. Foram abordadas 607 pessoas, sendo 427 brasileiras e 180 estrangeiras.

Os dados mostram que 61,6% dos participantes do levantamento disseram que voltariam a Paranaguá e a municípios do Litoral em outra oportunidade. Cerca de 85,6% dos participantes disseram que não conheciam o Paraná. Paranaguá, cidade em que o navio atracou, foi o destino mais visitado (79,2% dos passageiros). Outros 13,6% conheceram a Ilha do Mel e 6,1%, Pontal do Paraná, Morretes, Matinhos, Guaratuba, Antonina e Guaraqueçaba.

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Para 52,6% dos entrevistados, a segurança pública no estado foi um ponto de destaque durante a viagem. Para 54,9%, esse destaque ficou com a eficiência no processo de embarque e desembarque. A estrutura e a recepção turística foram apontadas por 46% dos participantes da pesquisa.

Os viajantes que participaram da pesquisa foram abordados no espaço de embarque e desembarque montado no Complexo Mega Rocio e, também, na Arena Paraná, fixada na Praça Central Mario Roque em Paranaguá. A abordagem às pessoas contou com a parceria da Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá e do Observatório de Turismo de Paranaguá.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, destacou que a pesquisa é inédita e foi idealizada pela pasta estadual para conhecer os turistas que, pela primeira vez, pisaram no estado por meio de embarcação marítima. O Paraná entrou na rota da parada de navios de cruzeiros em dezembro do ano passado.

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Na temporada de cruzeiros, 29 mil passageiros e tripulantes desceram das embarcações para conhecer os atrativos turísticos paranaenses. O Porto de Paranaguá recebeu 15 atracações do Navio Lirica às sextas-feiras (entre os dias 01 de dezembro de 2023 e 08 de março de 2024), com embarque, desembarque e passageiros que desceram; e uma parada do navio Música, sem embarque e desembarque, em 23 de dezembro.

“Os números também mostram o impacto do turismo. Apenas na geração de emprego houve evolução de 74% neste mês de fevereiro em comparação com o mesmo mês do ano passado, passando de 908 para 1.585 novos empregos no setor”, complementou o secretário.

Perfil dos turistas que visitaram Paraná em cruzeiros

A pesquisa demonstra que dos 607 participantes, 58,6% eram do sexo feminino. A faixa etária majoritária era de 36 a 50 anos (38,2%), seguida de 51 a 65 anos (27,3%) e 25 a 35 anos (15,5%). A média de gasto por pessoa na cidade e na região do Litoral foi predominante entre R$ 51 e R$ 100 (27,9%) seguida de R$ 101 a R$ 200 (27,2%).

A maioria das pessoas que respondeu às perguntas fez a viagem de sete dias a bordo do cruzeiro em família (58,3%) ou em casal (23,4%). Em parcelas menores, aparecem aquelas que viajaram em grupo (16,1%) ou sozinhas (2,1%).

Para 58,6% essa foi primeira viagem de navio – que era um dos objetivos da promoção da rota paranaense. Outros 23,4% viajaram desta forma duas ou três vezes e 9,1% mais de quatro vezes.

Dos 427 passageiros brasileiros que responderam à pesquisa e desembarcaram no Litoral do Estado, 51,3% eram do Paraná, 3,5% de Santa Catarina, 0,9% de São Paulo e 0,5% do Rio de Janeiro.

Já entre os visitantes estrangeiros que passearam no estado enquanto o navio permaneceu atracado no Porto de Paranaguá, 72,2% eram da Argentina. Outros 18,3% eram do Chile, 1,7% do Peru, 1,7% do Equador e, em proporções menores, foram também registradas outras origens.

Relaxamento e descanso foram as escolhas de 53% dos participantes do levantamento. Para 32% deles, a escolha foi para conhecer novos destinos turísticos e 11% estavam em busca, principalmente de entretenimento e atividades a bordo.

