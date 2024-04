Um acidente na noite de domingo na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná, entre uma caminhonete e um ônibus da Viação Garcia, deixou uma pessoa morta e seis pessoas feridas gravemente. O paratleta Vinicius Rodrigues, o quinto eliminado do BBB 24, estava no ônibus, e não teve ferimentos.

A colisão aconteceu próximo das 23h30 com o ônibus que fazia a linha Guaíra (PR)-São Paulo (SP). Na sequencia, o veículo que transportava 30 pessoas tombou. Segundo equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motorista do ônibus ficou preso nas ferragens e foi levado ao hospital em estado grave.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a passageira da caminhonete e outros quatro do ônibus tiveram ferimentos mais graves e foram encaminhados hospitais de Arapongas. Os demais passageiros recusaram atendimento e seguiram viagem em outro ônibus da empresa.

Livramento

Nas redes sociais, paratleta Vinicius Rodrigues contou o drama que vivenciou. “Consegui achar minha prótese e ajudar o pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro faleceu e motorista do ônibus está preso nas ferragens”, disse Vinicius.

Em segurança após seguir viagem em um outro ônibus da Viação Garcia, o ex-BBB lembrou que sobreviveu a outro acidente automobílistico que resultou na perda da perna. “Mais um livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando. Estou bem, a caminho de Londrina. Susto grande. Feliz em ter ajudado. Mais um acidente que encaro a morte de perto”, comentou o paratleta que participou da atual edição do BBB.

