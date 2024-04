Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a segunda-feira (08)

ADRIANA ALVES DOS SANTOS, 49 ano(s). DO LAR. Filiação: EMILIO ANSELMO DOS SANTOS e DALMA ALVES DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 09:30h.

ALISSON IAVORSKI MILLARCH, 41 ano(s). OUTROS. Filiação: GERMANO ALBINO MILLARCH e TEREZINHA IAVORSKIMILLARCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 09:00h.

ANA MARIA ALVES, 76 ano(s). DO LAR. Filiação: ROSA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 10:00h.

ANDREA DOS SANTOS CAMARGO LINO, 42 ano(s). COSTUREIRO(A). Filiação: JOEL CAMARGO e MARIA EUNICE DOS SANTOS CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de abril de 2024.

ANNITA REIS, 95 ano(s). BANCÁRIO(A). Filiação: JOAO REIS e ANGELINA CARNIELLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 16:00h.

ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA, 84 ano(s). DO LAR. Filiação: DAVID ALVES DIONIZIO e LAURINDA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 11:00h.

BELENICE BECKER WEIGERT, 74 ano(s). DO LAR. ARNEI FERNANDO WEIGERT. Filiação: BELMIRO BECKER e LEONOR DO ROSARIO BECKER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 8 de abril de 2024.

CARLOS EDUARDO SKROCK, 42 ano(s). CARPINTEIRO. SANDRA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA. Filiação: OLYMPIA BEATRIS SKROCK SENCHUK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 09:00h.

CARMEN STROPARO MIQUELETTO, 63 ano(s). DO LAR. JOAO DORIVO MIQUELETTO. Filiação: JOAO STROPARO e MARIA PIRES DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 09:30h.

CERES PAULINA DE LIMA, 22 ano(s). ESTUDANTE. Filiação: MARCOS ANTONIO DE LIMA e GLAUCINEIA ALVES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 16:30h.

DIAIR DITTRICH SEIDEL, 76 ano(s). DO LAR. JOAO ANTONIO SEIDEL. Filiação: ANTONIO DITTRICH e GEDALIA ALVES DITTRICH. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 7 de abril de 2024.

EDUARDO LIMA DO AMARAL, 18 ano(s). Filiação: GIOVANE MONTEIRO DO AMARAL e FERNANDA DE LIMA. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 17:00h.

ERIVELTO TEIXEIRA DA SILVA, 32 ano(s). TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Filiação: PEDRO CAMARGO DA SILVA e ROSIMERI DE LIMA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE COLOMBO PR, domingo, 7 de abril de 2024 às 17:00h.

IORRANA DE OLIVEIRA DIAS, 20 ano(s). Filiação: JOSE DIAS DE MIRANDA e IVANA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, segunda-feira, 8 de abril de 2024.

IVONETE ALVES DA SILVA, 89 ano(s). DO LAR. ADELINO ALVES DA SILVA. Filiação: MANOEL POLICARPO e DURVALINA SANTOS POLICARPO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 17:00h.

JAIME FAVRETTO, 65 ano(s). PROFESSOR(A). ELCI BATISTELLA FAVRETTO. Filiação: EURELIO FAVRETTO e MERI ADELINA FERRONATTO FAVRETTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 12:00h.

JOANA MARILDA DE OLIVEIRA ANDRADE, 79 ano(s). DO LAR. ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE. Filiação: JOAO LEAL DE OLIVEIRA e GERTRUDES IZABEL DA CRUZ. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 16:00h.

JOAO ANDRE BALATKA, 81 ano(s). PILOTO. ROSANA PIELAK BALATKA. Filiação: JOAO BALATKA e LEOCADIA IDA BALATKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 7 de abril de 2024.

JOAQUIM FERNANDES NETO, 74 ano(s). AGENTE. ELIZABETH DOS SANTOS FERNANDES. Filiação: AUGUSTO FERNANDES e MADALENA FERNANDES DE LARA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 16:00h.

JOCELI MARTINS DOS SANTOS, 41 ano(s). DOMÉSTICA. Filiação: DARCI JOSE DOS SANTOS e MARGARIDA ANGELA MARTINS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 15:00h.

JOSE DE OLIVEIRA, 72 ano(s). LAVRADOR. Filiação: JOSE DIAS DE OLIVEIRA e GERALDA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 09:00h.

JOSE VALDECI BONICOSKI, 59 ano(s). AJUDANTE. Filiação: JOSE RODRIGUES BONICOSKI e SEBASTIANA DE OLIVEIRA BONICOSKI. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 7 de abril de 2024.

LEA PALOSCHI, 93 ano(s). Filiação: OLIMPIO TONIETTO e ROZALINA BUZINE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 7 de abril de 2024 às 17:00h.

LEONEL DOS REIS MARTINATTO GRYBOGI, 56 ano(s). SECURITÁRIO(A). Filiação: FELIX GRYBOGI e IOLANDA MARTINATTO GRYBOGI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 11:00h.

MANUEL JOAO BAIA DE JESUS, 70 ano(s). ARTISTA. Filiação: MANUEL MARIA DA CONCEICAO DE JESUS e MARIA DE JESUS DO CARMO BAIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 12:00h.

MARCILIO DE OLIVEIRA, 55 ano(s). SERIGRAFIA. Filiação: BENEDITO DE OLIVEIRA e CATARINA BERNARDINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 15:00h.

MARLENE DE SOUZA, 57 ano(s). OPERADOR(A). Filiação: LEOMIR GUINARTE DE SOUZA e ADRELINA DA SILVA SOUZA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 8 de abril de 2024.

MAURILIO BERNINI, 80 ano(s). OUTROS. MARIA CLARA MIRANDA BERNINI. Filiação: LUDOVICO BERNINI e ANTONIA ANTRAN BERNINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 7 de abril de 2024 às 16:30h.

NELSON SENIUK, 62 ano(s). OUTROS. Filiação: ALEXANDRE SENIUK e IDAVINA FRANCISCA SENIUK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 10:00h.

NIKELLY KARINA DESPLANCHES, 29 ano(s). ESTETICISTA. Filiação: ALAIR APARECIDO DESPLANCHES e JOCIMARI PORFIRIO DE MATTOS DESPLANCHES. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 17:00h.

OTTO LUIZ GANTZEL, 76 ano(s). ENGENHEIRO(A) FLORESTAL. Filiação: ORLANDO ANTONIO GANTZEL e ALDA ITALA BERTOLDI GANTZEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 20:00h.

PAULO ROBERTO LOVATO, 65 ano(s). PINTOR(A). Filiação: IVO LOVATO e MARISA BERTOLLI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 14:00h.

ROSA MARIA NOLLI, 92 ano(s). DIARISTA. MARTIN NOLLI. Filiação: JULHO SCOZ e MARIA SCOZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 10:00h.

SIDNEI BATISTA MOREIRA, 60 ano(s). TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: PEDRO BATISTA MOREIRA e HILDA PALHANO MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de abril de 2024 às 17:00h.

SIDNEI BRAZ LOPES, 51 ano(s). AJUDANTE. CLARICE RAMOS DA SILVA. Filiação: ROMILDO JOSE LOPES e LUCIA DO ROCIO LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 16:30h.

SONIA BEATRIZ FERREIRA CATAFESTA, 65 ano(s). DO LAR. VICENTE LOURENCO CATAFESTA. Filiação: JOSE DARCY FERREIRA e ADELCI DOS SANTOS GUIMARAES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de abril de 2024.

TERESINHA PEREIRA RANUSSI, 85 ano(s). DO LAR. NELSON RANUCCI. Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e MARIA RITA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 16:00h.

TEREZINHA RIBEIRO REGO, 80 ano(s). DO LAR. HAMILTON GOMES DO REGO. Filiação: PEDRO AMANCIO RIBEIRO e BERBERINA FREITAS RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 16:00h.

THEREZA PISSOTI ALVES, 93 ano(s). DO LAR. JORGE ALVES. Filiação: NAZARENO PISSOTI e MARIA MOMESSO. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 16:00h.

VALDETE PEIXOTO BONFIM, 73 ano(s). PROFESSOR(A). Filiação: WANDIR SIQUEIRA BONFIM e EROTIDES PEIXOTO BONFIM. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 8 de abril de 2024.

VERA ALICE GARCIA E SILVA, 84 ano(s). OUTROS. JOAO DA CRUZ E SILVA. Filiação: OZORIO GARCIA e ELCINA ALVES GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 8 de abril de 2024.

VERA MARINES DOS SANTOS LIMA, 51 ano(s). COPEIRO(A). ADEMIR DA SILVA JUNIOR. Filiação: JOSE LUIZ DOS SANTOS e PALMIRA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 7 de abril de 2024.

VILSON ANTONIO PADILHA, 60 ano(s). COBRADOR. Filiação: FIRMINO PADILHA e CECILIA PADILHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 7 de abril de 2024.

ZERMAO CARVALHO DE OLIVEIRA, 62 ano(s). PORTEIRO(A). ILDA MARIA DE CARVALHO DE OLIVEIRA. Filiação: EUCLIDES BRUNO DE OLIVEIRA e JOSEFA NUNES DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 7 de abril de 2024 às 16:30h.

ZULMIRA DE LIMA LEPPER, 91 ano(s). DO LAR. Filiação: BERNARDO DE LIMA e ANNA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 17:00h.

