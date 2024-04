A Urbanização de Curitiba (Urbs) autorizou a utilização de caminhonetes, camionetas e picapes como táxis em Curitiba. De acordo com a prefeitura, esse foi um pedido da categoria.

A mudança está na instrução normativa 001/24, que prevê que estes veículos possam ser usados desde que o peso não ultrapasse 1 tonelada e que, se forem dotados de carroceria, que seja fechada e vedada para evitar que a entrada de água no interior danifique bagagens ou pertences dos passageiros.

Segundo o gestor da área de transporte comercial da Urbs, Alessandro César de Souza Alves, a medida serve como incentivo ao setor, que conta atualmente com uma frota de 2.165 táxis. As picapes vão se enquadrar no serviço de táxi convencional, identificadas pela cor laranja.

Todos os taxistas passam por treinamento de, no mínimo, 40 horas sobre a legislação específica, qualidade no atendimento interpessoal, atenção ao público idoso e da pessoa com deficiência, direção defensiva e primeiros socorros, entre outros. Os veículos são vistoriados regularmente para garantir a segurança na prestação do serviço.

