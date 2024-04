Famoso no cinema, jantar às cegas chega a Curitiba; veja como participar

Já pensou em ir a um restaurante e jantar com os olhos vendados, sem saber o que está comendo? Você provavelmente já isto em algum filme no cinema ou na TV. Agora a experiência “Dining en the Dark” (jantando no escuro) chega a Curitiba no próximo dia 23 de abril, no Restaurante Vindouro. A data é “extra”, já que o jantar do dia 30 de abril já esgotou todos os convites.

O menu secreto tem três opções de cardápio, que incluem entrada, prato principal e sobremesa. O participante escolhe entre carne, peixe ou vegetariano, e deixa a responsabilidade da escolha dos ingredientes nas mãos do chef. O convite custa R$ 160.

Segundo os organizadores, de olhos vendados, o “sabor e o aroma se intensificam, transformando cada mordida em uma aventura extraordinária“. E o convite segue: “Entre em um reino de prazer sensorial onde um ambiente íntimo convida você a sair da rotina e reaprender a usar suas papilas gustativas”.

Após comprar seus ingressos, os clientes devem preencher um formulário listando eventuais restrições alimentares. Trocas de cardápio serão permitidas até 72 horas antes do início da experiência. Menores de 12 anos não terão entrada permitida. jovens até 16 anos só com a presença dos responsáveis.

>>> Os convites podem ser adquiridos NESTE LINK!

O Restaurante Vindouro fica na Rua Guarda-Mor Lustosa, 129 – Juvevê. Informações pelo telefone (41) 3027-0700

