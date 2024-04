Comida di Buteco começa nesta sexta: 13 participantes em Curitiba e região

Começa nesta sexta-feira (05) e vai até o dia 28 de abril o Comida di Buteco, o maior concurso de bares do Brasil. Entre os concorrentes, alguns são velhos conhecidos do público, mas em 2024 o Comida di Buteco expandiu atuação com nove bares a mais, sendo quatro deles na cidade de São José dos Pinhais. Confira o cardápio completo dos participantes aqui.

O concurso tem como missão “transformar vidas através da cozinha de raiz – buteco extensão da sua casa”, celebrando e promovendo a valorização da cozinha de raiz e dos butecos familiares. “Buteco, com ‘U’ mesmo, que significa, acima de tudo, simplicidade e autenticidade, e sempre foi sinônimo de comida boa, ambiente democrático e descontração”, explica o Diretor de Operações, Filipe Pereira.

O Comida di Buteco é 100% viabilizado pelo investimento de empresas que acreditam nos resultados que o concurso entrega e no poder de transformar vidas nesses pequenos negócios.

Neste ano, 25 bares maringaenses participam do Comida di Buteco, com petiscos criados especialmente para o evento, com preço fixo de R$ 35. Público e jurados visitarão os estabelecimentos para votar em quatro quesitos: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco.

