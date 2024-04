Titãs Microfonado passa por Curitiba em única apresentação no Guaíra

Tony Belloto, Branco Mello e Sérgio Britto retomam a estrada com o show Titãs Microfonado, numa reaproximação mais íntima com seu público, depois da apoteótica turnê Titãs Encontro. Com realização da Prime, a turnê passa por Curitiba no próximo dia 27 de abril em única apresentação no palco do Teatro Guaira às 21h15.

“Depois do grande sucesso do Encontro, sentimos necessidade de reencontrar nosso público em teatros e voltar a tocar algumas canções importantes que ficaram de fora da turnê com os ex-integrantes”, diz Tony Bellotto.

“Os shows elétricos nas grandes arenas são sempre muito bons, mas esse show Titãs Microfonado, concebido para teatros, é muito especial pela proximidade e cumplicidade com o público”, conta Branco Mello.

“Fora violões e piano acústico entram também neste show guitarras semi-acústicas, piano elétrico e hammond, dando assim maior colorido e diversidade pro espetáculo”, explica Sérgio Britto.

Acompanhados por Mário Fabre e Beto Lee, o trio apresenta um show primoroso, com direção do consagrado Otávio Juliano e desenho de luz por Guilherme Bonfanti.

No repertório, além de clássicos que não podem faltar em shows da banda, como “Sonífera Ilha”, “Epitáfio” e “Flores”, e hits que ficaram de fora do Encontro, como “Enquanto Houver Sol”, “Isso” e “A Melhor Banda De Todos Os Tempos Da Última Semana”. Apresentam ainda algumas canções de seu mais recente disco, “Olho Furta-cor”, como “Apocalipse Só”, “Raul” e “Como É Bom Ser Simples”, além de muitas outras pérolas do vasto repertório titânico.

Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos e custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm, os valores variam de acordo com o setor. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Associados ao Clube Disk Ingressos possuem 40% de desconto na compra de até dois bilhetes. Ingresso social – doadores de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos – Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs) e online – www.diskingressos.com.br e na bilheteria do teatro. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Serviço

TITÃS – “Microfonado”

Quando: 27 de abril de 2024 (Sábado)

Local: Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Horários: Abertura do teatro: 20h30/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem40% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

INGRESSO SOCIAL – doadores de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos – Call-center Disk Ingressos (41) 33150808, online – www.diskingressos.com.br e na bilheteria do teatro. É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos – Call-center Disk Ingressos (41) 33150808, online – www.diskingressos.com.br, e na bilheteria do teatro Guaira.

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime

