Ford traz 10 razões que tornam a Ranger melhor picape média

A Nova Ranger chegou ao mercado há menos de um ano e redefiniu o segmento de picapes médias. Com plataforma totalmente nova e tecnologias exclusivas, ela introduziu um padrão que até hoje não foi alcançado pelas concorrentes.

“Os veículos recebem constantemente aprimoramentos e facelifts. Mas é só no desenvolvimento de uma geração totalmente nova que se tem a oportunidade de avançar em todos os aspectos do produto. E foi isso o que fizemos na Nova Ranger”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford. “Ela incorpora a experiência de décadas da Ford e o profundo conhecimento do consumidor para entregar a melhor picape média do mercado”.

A Nova Ranger tem tantos avanços que é preciso fazer uma lista para não esquecer de nada. Para facilitar esse trabalho, enumeramos aqui dez razões que explicam por que ela está um passo à frente na categoria, confira:

1 – Plataforma: a qualidade da Nova Ranger começa pelo chassi, feito de aço especial, com novas longarinas, travessas e reforços que aumentam em 30% a resistência a torções. Além de ser maior e mais robusta, ela traz 2.700 componentes redesenhados, atendendo aos rigorosos padrões do conhecido DNA das picapes Raça Forte da Ford;

2 – Tecnologia: ela é a primeira capaz de receber atualizações “over the air” para aprimorar o seu desempenho e segurança ao longo do tempo. Na base dessa tecnologia está uma nova arquitetura elétrica em rede, com 36 módulos que trocam informação de forma integrada. Também é a primeira com painel de instrumentos digital de 8” ou 12,4” e multimídia SYNC 4 com tela de 10” ou 12”, em formato vertical e integrada ao painel, como os clientes de picapes gostam;

3 – Motores: o desempenho excepcional da picape é garantido pelos dois novos motores. O 3.0 V6 Diesel com 600 Nm de torque e potência de 250 cv, é o mais forte da categoria, com transmissão automática de 10 velocidades que inclui os recursos de “skip-shift” e “direct downshift”. Já o 2.0 Diesel de quatro cilindros, com 405 Nm de torque e potência de 170 cv, impressiona pela elasticidade, economia e baixo nível de ruído;

4 – Dinâmica veicular: a Nova Ranger oferece uma experiência de direção exemplar que se deve, em grande parte, à nova suspensão. Ela conta com feixes de molas longitudinais de quatro estágios na traseira e é a única com amortecedores externos à longarina, que permitem uma articulação de eixo 12% maior. A suspensão dianteira, independente, ganhou também um curso 15 mm maior. A direção elétrica ativa com assistência progressiva e diâmetro de giro de 12,8 m facilita as manobras. O sistema de freios também foi redimensionado, com discos ventilados na dianteira e na traseira;

5 – Desempenho off-road: Além das opções 4×2, 4×4 e 4×4 reduzida convencionais, a Nova Ranger possui o exclusivo modo 4WD que distribui a tração entre os eixos sob demanda. Também é a única do segmento com modos de condução inteligentes, tela de navegação off-road e câmeras 360º. Diferencial traseiro blocante, ganchos de reboque, protetores inferiores de aço e preparação para reboque ampliam sua versatilidade todo-terreno, que inclui capacidade de imersão de 800 mm;

6 – Design: A frente alta, com grade ampla e faróis de LED em formato de C, e as linhas esculpidas da carroceria da Nova Ranger transmitem força e imponência, com o DNA das picapes da marca. Ela exibe apuro técnico em cada detalhe e soluções que combinam estética e funcionalidade, dispensando artifícios para mostrar sua modernidade;

7 – Requinte e conforto: além dos bancos ergonômicos e materiais de acabamento premium, o interior da Nova Ranger ficou mais amplo graças ao aumento da bitola e da distância entre-eixos. O câmbio E-shifter e o freio de estacionamento eletrônico liberam espaço no console. As maçanetas das portas integradas aos apoios de braço são outro exemplo da engenhosidade do seu projeto;

8 – Segurança: a nova picape tem o conjunto mais avançado de tecnologias de segurança e assistência ao motorista, com cinco câmeras, três radares, sete antenas e 22 sensores ultrassônicos e especiais. Ela é a primeira com piloto automático adaptativo com stop & go, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, assistente autônomo de frenagem, assistente de manobras evasivas, assistente de permanência e centralização em faixa, assistente de cruzamentos e câmeras 360°, entre outras;

9 – Experiências: a Nova Ranger vem com um pacote de experiências conectadas, convenientes e personalizadas para o cliente, o Minhas Experiências Ford. Como o aplicativo FordPass, oferece várias funções remotas, como travar e destravar as portas, receber alertas de alarme, localizar e verificar o status do veículo. Pode-se também agendar e acompanhar serviços online, usar os serviços leva e traz, do Ford Concierge, Ranger Expert, Acompanhamento Preventivo Inteligente e Guia 360;

10 – Valor de revenda: a Nova Ranger foi totalmente desenvolvida com foco no cliente, para conquistar e fidelizar pela qualidade. Além de ser um projeto novo, feito para durar muitos anos e receber atualizações de software, a manutenção econômica é outro fator que contribui para a sua valorização ao longo do tempo. (Fotos: Ford/Divulgação).