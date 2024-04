Bruno e Marrone e rodeio de touros são atrações na Expocamp 2024

A Prefeitura de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, anunciou de forma oficial em suas redes sociais, a realização da Expocamp 2024, que promete ser a maior das três edições já realizadas do evento. Shows nacionais, como Bruno e Marrone e Marcos e Belutti, animam as noites da festança.



A 3ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Campina Grande do Sul acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de abril, no Parque de Eventos Quielse Crisóstomo da Silva, na Sede do município, onde fica instalada a maior arena coberta de eventos da América Latina.

Os shows de sexta-feira (19) serão com as duplas sertanejas João Bosco e Vinícius e Guilherme e Benuto (compre os ingressos aqui). No sábado (20) sobem ao placo as duplas Clayton e Romário e Marcos e Belutti (clique para comprar o ingresso), e no domingo (21) tem megashow com a dupla Bruno e Marrone (clique para comprar o ingresso).

Rodeio e outras atrações

Foto: Divulgação / PBR

Durante os três dias do evento, haverá montarias em touros da PBR (Professional Bull Riders), empresa norte-americana conceituada no ramo, que promove competições internacionais. A etapa será válida pelo Circuito Brasileiro e Mundial da competição, contendo os maiores nomes do esporte.

O evento ainda contará com uma ampla praça de alimentação. Serão mais de 30 espaços gastronômicos, oportunizando os mais variados tipos de comidas e bebidas através de Foodtrucks, quiosques e espaços externos que também serão pontos de encontro dos expositores, compradores e visitantes.

Em um espaço com mais de 1.500 metros quadrados, o Parque de Diversões contará com diversos brinquedos para a diversão de toda a família. Brinquedos como, Kamikase, Surf, Crazy, Carrinho Bate bate, Roda Gingante etc, serão algumas das atrações disponíveis.

A exposição industrial possibilitará a realização de negócios e criação de networking entre os participantes, promovendo as marcas e abrindo portas para novas oportunidades de negócios.

O local onde ocorrerá o evento será no Parque de Eventos de Campina Grande do Sul onde se encontra a maior Arena coberta da América Latina.

O local da Expocam 2024 conta com três pavimentos que engloba 11 mil metros quadrados de área construída. Tem um palco de 860 metros quadrados e capacidade para 15 mil pessoas sentadas ou até 30 mil em pé.

