Cachorro é resgatado em Curitiba com queimadura grave; ONG pede ajuda

A ONG Grupo Força Animal, que atua no resgate e cuidados de animais abandonados na região de Curitiba, está pedindo ajuda para pagar o tratamento do Juan, um cachorro que foi resgatado com uma queimadura gravíssima na região da barriga, provocada por alguém que jogou água quente nele.

De acordo com o relato da organização, jogaram água quente no cão porque ele estava entrando nas casas procurando comida. No entanto, não se sabe quem foi o responsável pelo crime e nem quando aconteceu.

LEIA TAMBÉM:

>> Paraná volta a registrar cenário de seca, avalia monitor nacional

>> 1º Polo Gastronômico da região Sul de Curitiba vai sair do papel, veja onde

Quando foi encontrado pelo Grupo Força Animal, Juan estava em uma situação bastante debilitada, pois além de estar com uma queimadura de 3º grau, ele também já estava sendo comido por vários bichos, que estavam na região da lesão.

O animal precisou de atendimento de emergência para a limpeza do ferimento. Ele também passou por uma transfusão de sangue e fez exames de sangue e imagem. Agora, o cão está internado e segue em recuperação.

O Grupo Força Animal pede ajuda para pagar a clínica veterinária que realizou o tratamento de Juan. Além dele, a ONG também atende outros animais resgatados na região de Curitiba.

Como ajudar o Juan e o Grupo Força Animal

Os interessados podem ajudar com qualquer quantia em dinheiro. O PIX da ONG é o CNPJ: 29.682.985/0001-64. O nome que deve constar no pagamento é: Associação Beneficente Grupo Força Animal.

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba