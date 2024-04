Um caminhão tombou na manhã desta quinta-feira (11) na BR-277, na descida da Serra do Mar. O motorista teve ferimentos leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi no km 37,9. Na imagem divulgada pela PRF de Paranaguá, no Litoral do Paraná, percebe-se o caminhão tombado com marcas de frenagem na pista. A vítima foi resgatada em segurança.

A faixa da direita chegou a ficar interditada, mas foi liberada na sequência ao trânsito.

Manda pra Tribuna!

