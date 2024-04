Mestres do churrasco se encontram no festival A Ferro e Fogo em Curitiba

Amantes do bom churrasco uni-vos! Neste sábado (31), no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, Curitiba, acontece a segunda edição do A Ferro e Fogo. O evento começa ao meio-dia e os convidados serão recepcionados pelo anfitrião Marcos Livi, um dos principais nomes da gastronomia campeira e do churrasco no Brasil.

O evento apresenta aos convidados pelo menos uma dezena de técnicas diferentes do preparo de carnes na brasa, com os principais churrasqueiros do Paraná e alguns dos principais nomes do Brasil. Durante cinco horas de open food, os participantes poderão degustar à vontade desde a tradicional costela fogo de chão, passando por cordeiro preparado com várias técnicas, carnes defumadas do tipo churrasco americano, hambúrgueres, carnes exóticas e muito mais.

“Uma celebração em volta do fogo”. É assim que Marcos Livi define a experiência que os convidados vão compartilhar no A Ferro e Fogo. O anfitrião vai apresentar sua técnica de assar carnes em uma grelha elíptica e suspensa, inédita e referência no Brasil. Serão 15 estações servindo diversos preparos de proteínas e também opções de legumes e frutas.

As bebidas – drinks, vinhos, cervejas artesanais e refrigerantes – serão cobradas à parte. A produção disponibiliza espaço kids e o local é pet friendly.

Criado há seis anos pelo chef Marcos Livi no hotel Parador Hampel (RS), durante um encontro de gastronomia, o A Ferro e Fogo se transformou num case de sucesso que ele define como um evento sobre fogo e conexão com a natureza. “Não é sobre comida, é sobre pessoas felizes”.

O formato é ótimo. Vários chefs, cada um com sua estação, oferece um tipo de carne ou corte diferente para o público experimentar. Nessa edição – a segunda em Curitiba – serão preparados pratos com cordeiro, porco moura, prime rib, galeto, hambúrguer, bife de chorizo, ossobuco, costela fogo de chão e, para quem quiser experimentar sugestões diferentes, haverá estações servindo peixes amazônicos (Pirarucu e Tambaqui), Massa com frutos do mar e até ostras.

E se alguém quiser uma opção vegetariana? tem também! A chef gaúcha Irany Arteche confirmou presença e vai preparar snacks Pancs e sobremesa no local.

Muito mais do que churrasco

Em Curitiba o A Ferro e Fogo vai acontecer no Bosque São Cristóvão, um local estratégico em Santa Felicidade que garante espaço tranquilo para todas as estações; algumas vão realizar seus preparos com equipamentos exclusivos, enormes e surpreendentes como giros, pêndulos e gaiolas para os assados.

Além disso, a estrutura do evento também terá um palco com shows das bandas Lenhadores da Antártida e Four Strokes e discotecagem do DJ Heitor Humberto. A parte recreativa do evento também criou uma atividade interativa com o público num desafio de força feito pelo lutador e atleta do UFC, Vitor Petrino: quem acertar no simulador um soco mais potente que o dele vai ganhar um brinde especial dos patrocinadores.

A chef Lívia Santin, que está produzindo o A Ferro e Fogo em Curitiba, lembra que a sustentabilidade está presente com cardápio inclusivo, plano de destinação de resíduos, empregabilidade local, destinação das sobras, associação à cooperativa de reciclagem e apoio a produtores locais.

Serviço

A Ferro e Fogo – sábado (13), das 12h às 18h, no Bosque São Cristóvão (Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 85 – Santa Felicidade).

Ingressos a R$180 (adulto – 1º lote) e R$90 (crianças de 7 a 12 anos – 1º lote) + taxa de serviço. O ingresso é OPEN FOOD, comida liberada.

