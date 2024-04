Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quinta-feira (11)

ADALMIR PEREIRA, 64 ano(s). PEDREIRO. ROSA PEREIRA. Filiação: MANOEL PEREIRA e OTARCILIA DE COSTA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 12:00h.

ADOLPHINA RAMOS GONCALVES, 87 ano(s). DOMÉSTICA. JUSTINO PEREIRA DA SILVA. Filiação: MAXIMO RAMOS GONCALVES e IZOLINA HERCULANO GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 10:00h.

AGENOR DA SILVA, 79 ano(s). POLICIAL CIVIL. VANI LUIZA DA SILVA. Filiação: CANDIDO DA SILVA e MARIA FIALLA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

ALANDINO ALEXANDRE DA SILVA, 85 ano(s). AGRICULTOR. ERI FRANCISCA DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA e ANALIA SERPA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de abril de 2024.

ALCEU FERREIRA DE SOUZA, 86 ano(s). LAVRADOR. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA e ANITA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 11 de abril de 2024.

ALCIDES RICARDO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). JARDINEIRO. Filiação: JOAO RICARDO DE OLIVEIRA e HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 12:00h.

ANIH MILANEZ DOS PASSOS, 91 ano(s). DO LAR. SIDNEY VEIGA DOS PASSOS. Filiação: JOSE LUIZ MILANEZ e INAH FRIACA MILANEZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de abril de 2024.

BENEDITA SANTOS DE SOUZA, 91 ano(s). DOMÉSTICA. MARINHO PEDRO DE SOUZA. Filiação: DAVID FERNANDES e PRACEDINA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 18:30h.

CELIO MAZUREK, 60 ano(s). INSTRUTOR(A). Filiação: DARCYN MAZUREK e LIRA GONCALVES MAZUREK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de abril de 2024.

CELSO CESSETTI, 79 ano(s). GRAFICO. Filiação: ALBERTO CESSETTI e INES CESSETTI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 14:00h.

CRISTIANE TOMAZ LAURINDO, 50 ano(s). VENDEDOR(A). RUY LOURINDO JUNIOR. Filiação: ELZA TOMAZ FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de abril de 2024.

DIRCE ANDRUSKI, 83 ano(s). DO LAR. Filiação: WILSON MARTINS RIBEIRO e JOANITA DE LUCAS RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 17:00h.

DIRCEU MONTEIRO PINTO, 85 ano(s). MILITAR. ELIANE ALVES DA COSTA. Filiação: OLIVERIO MONTEIRO PINTO e JULIETA DA SILVA PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 11 de abril de 2024.

DJALMA GONCALVES, 71 ano(s). PORTEIRO(A). Filiação: PERGENTINO GONCALVES e ISOLETE GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 16:00h.

GARIBALDI GABRIEL MACHADO, 71 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: MARIA ROSA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 11:00h.

GIOVANE BERNARDES, 42 ano(s). OUTROS. Filiação: JOSE MAURI BERNARDES e LUCINEA CAZATTI BERNARDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 10:00h.

IONE GONCALVES, 78 ano(s). DIARISTA. Filiação: ORLANDO GONCALVES e LEONOR ROSA GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 15:00h.

IZAURA MARIA ANDRADE MOCKEL, 71 ano(s). OUTROS. DAGOBERTO OSCAR MOCKEL. Filiação: RUBENS ANDRADE e ISAHIR SOTTOMAIOR ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 17:00h.

JANDIRA RIBEIRO, 96 ano(s). DO LAR. Filiação: JOAO MANOEL LOURENTINO e TEOTONIA MARIA OLINDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 11:00h.

JOAO DOS REIS FERREIRA, 66 ano(s). AGRICULTOR. VERA LUCIA. Filiação: ADAO LUIZ VIEIRA e ROSA FERREIRA DE MEDEIROS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quinta-feira, 11 de abril de 2024.

JOAQUIM CONCEICAO DE OLIVEIRA, 93 ano(s). LAVRADOR. BEATRIZ ANA DE OLIVEIRA. Filiação: VERGILIO DE SOUZA OLIVEIRA e ALEXANDRINA ROSA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 16:00h.

JORGE ALVES, 67 ano(s). PEDREIRO. MAGNA LOUZANO ARRUDA. Filiação: VICENTE ALVES e IRACEMA PEREIRA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 10:00h.

JOSE CLOVIS DA SILVA, 83 ano(s). GERENTE. Filiação: MANOEL JOSE DA SILVA e ROSA BROLINI DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 12:30h.

JOSE DA SILVA GRZECHECHEN, 57 ano(s). PORTEIRO(A). MARIA IZABEL DOS SANTOS GRZECHECHEN. Filiação: MIGUEL GRZECHECHEN e ELVIRA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 11 de abril de 2024.

JULIA CAVALETTI LESCANO, 40 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. DIEGO BATISTA LESCANO. Filiação: LAERCIO APARECIDO DE OLIVEIRA e SOLIMAR CAVALETTI DE OLIVEIRA. Sepultamento: CAMPO MOURAO – PR, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 11:00h.

KURT OTTO RICHTER, 88 ano(s). PROFESSOR(A). SONIA FRANCO RICHTER. Filiação: OTTO RICHTER e ANNA PANGRATZ RICHTER. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 11 de abril de 2024.

LAIS EMANUELLE AMARAL EMIDIO, 27 ano(s). AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: DAVID EMIDIO NETO e VERA DO ROCIO AMARLA MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 17:00h.

LAZARO RODRIGUES, 73 ano(s). COSTUREIRO(A). MARLENI SILVA RODRIGUES. Filiação: JOAQUIM ANTONIO RODRIGUES e MARIA DE JESUS RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 17:00h.

LEDA DE LIMA, 82 ano(s). PROFESSOR(A). Filiação: JOSE ROSENDO DE LIMA e JOANA GUEDES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 09:00h.

LIGIA FRANCO DE MEDEIROS BUSO, 67 ano(s). ADMINISTRADOR(A). PAULO JOSE BUSO JUNIOR. Filiação: JOSE MEDEIROS DE MELLO e CELIA FRANCO MEDEIROS DE MELLO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

LUIZ FRANCO SOBRINHO, 93 ano(s). MECÂNICO. MIRIAN BELIZARIO FRANCO. Filiação: BENEDITO FRANCO e ADELINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 18:00h.

LUIZA DE FARIA NICOLACK, 23 ano(s). RECEPCIONISTA. Filiação: VALTER NICOLACK JUNIOR e ANGELA CONTADOR DE FARIA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 09:00h.

MARIA COELHO DOS SANTOS, 89 ano(s). AUXILIAR. FRANCISCO DOMINGUES DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO COELHO e ISABEL MARTIM. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 22:00h.

MARIA DA LUZ FELISBERTO ZAMPIERI, 81 ano(s). DO LAR. GERMANO ZAMPIERI. Filiação: HENRIQUE LAUDELINO FELISBERTO e LEONIDIA MACHADO DE LARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 14:00h.

MARIA DO CARMO BOMFIM RIBAS, 74 ano(s). DO LAR. Filiação: ZULMIRA BOMFIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 10:00h.

MARIA DONAIDE SANTANA DA CRUZ, 83 ano(s). DO LAR. GERALDO DA FONSECA AMARAL. Filiação: TOBIAS SANTANA DA CRUZ e VIRGINIA ALVES SANTANA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA ZACARIAS, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 10:00h.

MARIA ENOMOTO, 93 ano(s). DO LAR. SHUJI ENOMOTO. Filiação: KOKITE SATO e DAE SATO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 11:00h.

MARIA LUIZA DOS SANTOS, 62 ano(s). AUTONOMO. JOAO PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOSE VALDIVINO DOS SANTOS e MARIA JANDIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 19:00h.

MICHAEL RODRIGUES TEIXEIRA, 47 ano(s). EMPRESARIO(A). ROSILIANE FATIMA TEIXEIRA. Filiação: ATTILIO TEIXEIRA JUNIOR e MARILUZ TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 16:30h.

MIGUEL TADEU OLIVEIRA DOS SANTOS, 54 ano(s). LAVRADOR. CLENIR FERREIRA. Filiação: CARLOS ANDRADE DOS SANTOS e MARIA TEREZA DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO SAO BENTO 1, quinta-feira, 11 de abril de 2024.

MILA UOYA DE OLIVEIRA, 86 ano(s). DOMÉSTICA. AILTON ASCENCAO DE OLIVEIRA. Filiação: ALVARO UOYA e JOANA GARCIA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 15:00h.

NATALINO FRIGERIO, 88 ano(s). PEDREIRO. ESTELINA DAS NEVES FRIGERIO. Filiação: JOAO FRIGERIO e MARIA BATISTA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 15:00h.

NEIDI TERESINHA JUNGES, 72 ano(s). OUTROS. JOAO ALBERTO JUNGES. Filiação: NEWTON FERNANDES e MARILIA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 20:00h.

ROSELI DAS GRACAS GONCALVES PEREIRA, 63 ano(s). DO LAR. IVO JOSE PEREIRA. Filiação: AUGUSTO MACHADO GONCALVES e VANI DA LUZ GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 14:00h.

ROZALVES DA SILVA LIMA, 90 ano(s). LAVRADOR. LAURA RIBEIRO DE LIMA. Filiação: SALUSTRIANO DA SILVA LIMA e MARIA JOSE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 16:00h.

SERGIA CAROLINA LOPES, 97 ano(s). DO LAR. JOAQUIM PEREIRA LOPES. Filiação: ISIDORO JOSE DA SILVA e PLACIDA CAROLINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de abril de 2024.

TADEU FERREIRA DE JESUS, 77 ano(s). SUPERVISOR(A). NILCE MARIA CASSIANO DE JESUS. Filiação: ARTUR FERREIRA DE JESUS e DORACILIA DOS SANTOS DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 13:00h.

TEREZINHA KUHNEN MARTINS, 84 ano(s). DO LAR. WILIBALDO MARTINS. Filiação: FRANCISCO JOAO KUHNEN e PAULINA GUCHERT KUHNEN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de abril de 2024.

TEREZINHA SATELLE DE SOUZA SILVA, 64 ano(s). DOMÉSTICA. JOAO LINO DA SILVA. Filiação: CLARICIO NOE DE SOUZA e JOANA SATELLE DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 13:00h.

THEREZINHA BERNASKI, 93 ano(s). MÉDICO(A). Filiação: ALBERTO BERNASKI e MARTHA BERNASKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 11:00h.

VIDALVINA MARQUES SUDAO, 88 ano(s). DO LAR. ZGMUNT SUDAO. Filiação: ANTONIO FERREIRA MARQUES e ALCIDIA ANGELA ANUNCIACAO MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 09:00h.

