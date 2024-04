Marley Experience: tributo ao rei do reggae tem show marcado em Curitiba

Dona de grandes hinos do reggae brasileiro, a banda Mato Seco vem a Curitiba para única apresentação do projeto Marley Experience. Idealizado inicialmente como live para a internet, o show já foi assistido mais de 8 milhões de vezes somente no YouTube e agora se tornou um show que poderá ser visto ao vivo no CWB Hall, no domingo, 14 de abril.

Confira o vídeo do projeto:

Sobre a Mato Seco

A banda Mato Seco nasceu em 2002, do encontro de sete grandes amigos de infância que não sabiam nada sobre a teoria da música. Juntaram-se cada um com um instrumento, autodidatas, foram em busca de espalhar as mensagens de “Resistência”, marca registrada da banda.

De São Caetano do Sul pro Mundo: Hoje a banda está entre as grandes potências do Reggae Nacional, vai arrebatando cada vez mais fãs e registrando grandes bilheterias por onde passa em todo o país, participando dos mais importantes eventos do cenário atual: João Rock; Forró da Lua Cheia, Virada Cultural, Bob Marley Day, Micareta de Feira de Santana, República do Reggae, Femadum, entre muitos outros festivais.

Com três discos gravados de forma independente e um DVD, e mais de uma dúzia de músicas na boca dos fãs, a Mato Seco se destaca pelas letras bem elaboradas ao lado das mensagens positivas com conotações políticas e sociais, objetivando disseminar a filosofia do bem e da justiça. As músicas Brilho Oculto, Resistência, Tudo Nos é Dado, Caminho da Luz, e Pedras Pesadas, por exemplo, são consideradas hinos do reggae brasileiro.

Marley Experience

Em comemoração aos 70 anos de Bob Marley, a banda Mato Seco promoveu, em maio de 2014, o “Marley Experience”, um tributo gravado e lançado mundialmente com acesso irrestrito pelo YouTube, com 16 músicas de diversos períodos da vida de Marley, incluindo One Love, Natural Mystic, Revolution, e ainda a faixa especial “Redemption Song”, escolhida pelos fãs em votação online.

O sucesso e a crítica foram tão positivos que o especial virou um show com aproximadamente duas horas de um mergulho por todas as fases do rei do reggae, incluindo também as músicas da banda que já estão na boca dos fãs.

Com intuito de reproduzir as canções com o máximo de fidelidade sonora, a banda

conta com as participações especiais de André Silva (ZR) da banda Nazireu Rupestre nos teclados, Tales “Lion Farmer” da banda Leões de Israel na guitarra, Talita Cabral e Denise de Paula nos backing vocals e André Mitsuoka no Trombone.

O “Marley Experience” já passou por diversas cidades do Brasil, sempre com lotação

máxima. Os ingressos para o show de Curitiba custam a partir de R$ 70 (meia entrada) mais taxas, e podem ser adquiridos pela plataforma Bilheto.

Sobre o CWB Hall

O CWB Hall reinaugurou com um espaço renovado em 2024, com estrutura diferenciada, para receber os fãs do rock e grandes shows da cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, o CWB Hall se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Todos os ingressos para os shows realizados no CWB Hall podem ser adquiridos pela plataforma Bilheto e alguns dos eventos contam com o sistema ‘Meia Entrada Para Todos’.

Serviço

Marley Experience com Mato Seco no CWB Hall

14 de abril, domingo, a partir das 17h

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 4142. Curitiba – PR.

Ingressos em Bilheto.com.br



