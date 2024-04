Workshops, Rota da Eclusa e mais na programação de abril a julho

O BMW Rider Experience, programa oficial de experiências da BMW Motorrad Brasil, está animando os meses de abril a junho com uma agenda repleta de cursos, workshops e viagens. Com uma variedade de eventos planejados, os aficionados por motociclismo terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades, explorar novas rotas e conectar-se com outros amantes das duas rodas.

Abril marca o início de uma série de eventos emocionantes, começando com o Curso Rider Training On Road Nível 1, seguido pelo Curso Rider Training Off Road Nível 1, ambos acontecendo no dia 13. Ainda no dia 13 de abril, os participantes poderão aprimorar seus conhecimentos mecânicos no Workshop Mecânica Básica.

O destaque do mês de abril é o Rider Weekend – Rota Da Eclusa, uma experiência de dois dias que promete emocionar os participantes com vistas deslumbrantes e desafios emocionantes, partindo de Barra Bonita, São Paulo, a ser realizado entre os dias 20 e 21. Além disso, no dia 27 de abil, o BMW Rider Experience oferece o Bate & Volta – Rota Circuito Das Águas, com saída programada da Concessionária Germânica Sorocaba (SP), sendo uma oportunidade imperdível para explorar a região de Socorro, também do estado de São Paulo.

De 01 a 05 de maio, os entusiastas poderão participar do Rider Weekend – Rota Serras & Inverno, uma jornada de cinco dias pelas deslumbrantes paisagens de Urubici e região, Santa Catarina.

Junho reserva o Curso Rider Training On Road Nível 2, programado para o dia 02, sendo uma grande oportunidade para os participantes aperfeiçoarem suas habilidades de pilotagem nas estradas de Capuava, Indaiatuba, SP.

Além da emocionante programação de eventos, o BMW Rider Experience está oferecendo uma oferta especial para os clientes que adquirirem a nova R 1300 GS em abril: um desconto exclusivo de 15% em cursos on e off road.

E para os aventureiros mais destemidos, em julho está programada a Rider Expedition Alpes Tour, uma jornada de 10 dias explorando as paisagens magníficas da Alemanha, Áustria, Itália e Suíça.

Calendário:

– 13/04 – Curso Rider Training On Road Nivel 1 – Tuiutí (SP;

– 13/04 – Workshop Mecânica Básica – Tatuí (SP);

– 20 a 21/04 – Rider Weekend – Rota da Eclusa – Barra Bonita (SP);

– 01 a 05/05 – Rider Weekend – Rota Serras & Inverno – Urubici e Região (SC);

– 01/07 – Rider Expedition Alpes Tour – Alemanha, Áustria, Itália e Suíça.

Para inscrição e informações detalhadas sobre as atividades, como horários e custos, acesse o link: https://www.bmwriderexperience.com.br/. (Foto: BMW/Divulgação).