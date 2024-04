Decifre os pontos coloridos nas laterais dos pneus dos veículos

Muitos de nós já observou pequenas marcações coloridas nas laterais dos pneus novos sem entender muito bem para o que elas servem. O fato é que elas têm uma função muito importante.

Essas marcações, normalmente encontradas na forma de círculos, circunferências, triângulos ou traços, são muito importantes na hora da montagem dos pneus na roda, tanto que podem ter efeitos para toda a vida do pneu.

Apesar dos esforços dos fabricantes, os pneus não são perfeitamente uniformes, ou seja, com sua massa igualmente distribuída por todo o produto. “Isso se explica, principalmente, por que os componentes dos pneus não são inteiriços e possuem emendas, portanto pontos mais leves e mais pesados”, comenta Rafael Astolfi, gerente sênior de serviços técnicos ao cliente da Continental Pneus Américas.

O Conselho de Tecnologia e Manutenção (Technology and Maintenance Council – TMC) dos Estados Unidos, após conversar com vários fabricantes instalados no país, sugeriu o uso de pontos amarelos em seu relatório “RP243 Tire and Wheel Match Mounting Markings” para marcar exatamente a posição onde se encontra o ponto leve de desbalanceamento estático do pneu de forma que ele fique posicionado próximo à válvula localizada na roda, fazendo assim uma compensação e demanda menos contrapesos na hora de realizar o balanceamento do conjunto.

Uma técnica mais nova mede as variações das forças radiais dos pneus enquanto giram. A variação da força radial é o resultado do desvio na distribuição da massa do pneu e também de sua forma (quando ele não é perfeitamente redondo, por assim dizer). A variação da força radial faz com que o pneu aplique mais força contra a solo no ponto mais espesso do pneu à medida que ele roda, o que faz com que as laterais flexionem de maneira diferente. O resultado é vibração do conjunto pneu/roda e desgaste irregular da banda de rodagem.

O TMC recomenda que um ponto vermelho seja colocado para indicar o ponto alto da variação da força radial. Para evitar ou minimizar esses problemas, use o ponto vermelho, alinhando-o com a válvula – a menos que você tenha uma roda de aço com um recesso na parte externa da área do aro, em rodas de caminhão. O recesso indica o ponto baixo da roda e é especificado por alguns fabricantes de veículos para que eles possam montar pneus e rodas instalados em caminhões novos na fábrica. Veículos de passeio não costumam ter este recesso, mas sim uma pequena etiqueta para marcar essa posição da roda.

Se você localizar um ponto vermelho e também um ponto amarelo no pneu, o ponto vermelho tem prioridade. Ignore o ponto amarelo e alinhe o ponto vermelho com o recesso do ponto baixo da roda, como fazem alguns fabricantes de veículos, ou, se nenhum recesso estiver marcado na roda, alinhe o ponto vermelho com a válvula.

Com esses cuidados simples é possível obter não só um melhor balanceamento e mais conforto ao dirigir, como também empregar menos contrapesos, o que assegura ao pneu uma maior vida útil, pois as variações de forças radiais são reconhecidamente um importante fator para o um maior desgaste da banda de rodagem, além de dar um melhor aspecto visual ao conjunto roda-pneu.

