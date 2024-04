Peugeot falará de inovação no Vivatech 2024

A Peugeot fará a sua estreia no Salão VivaTech 2024, que ocorrerá de 22 a 25 de maio de 2024. Para marcar a ocasião, a Marca do Leão apresentará o seu carro-conceito Inception, que incorpora a visão da mobilidade elétrica sustentável e um conjunto de inovações tecnológicas, incluindo o revolucionário volante Hypersquare.

Allure: A Peugeot apresenta as suas últimas inovações no centro do principal evento tecnológico da Europa.

Emotion: O Peugeot Inception Concept será apresentado pela primeira vez em um evento público francês.

Excellence: A Peugeot demonstra a sua capacidade de inovação tecnológica.

A inovação tecnológica está no centro da estratégia da Peugeot. Uma inovação baseada na realidade, que responde às necessidades reais dos motoristas e aumenta o prazer de condução.

Uma das principais motivações na compra de um Peugeot é o design exterior elegante. Essa filosofia de design está também presente no interior, particularmente evidente no i-Cockpit®, que tem visto uma constante inovação adicionada em cada uma das gerações, ao longo dos últimos 10 anos.

O espetacular i-Cockpit® Panorâmico presente no Peugeot e-3008 e Peugeot e-5008 abriu recentemente novas perspectivas e a tecnologia de inteligência artificial ChatGPT está agora integrada ao comando de voz do Peugeot i-Cockpit em toda a gama. A Peugeot assim dará o próximo salto tecnológico, apresentando a sua visão da condução com o Hypersquare.

Conceito inicial Peugeot

Apresentado na CES de Las Vegas em 2023, o carro-conceito elétrico Peugeot Inception Concept será apresentado pela primeira vez na França durante o VivaTech. Com um design exterior que exala a sua postura felina, um interior revolucionário com uma nova geração do i-Cockpit® e os comandos Hypersquare que reinventam a alegria de conduzir, o Peugeot Inception Concept encarna a visão otimista da marca para os seus futuros veículos elétricos.

Peugeot Hypersquare

No VivaTech 2024, a Peugeot apresentará a sua mais recente tecnologia disruptiva, o Hypersquare. Inspirada no mundo digital, essa inovação transforma radicalmente a experiência e o prazer de condução ao substituir o volante tradicional por comandos eletrônicos digitais, utilizando a tecnologia steer-by-wire, criando novos gestos para uma condução mais intuitiva, mais simples e mais ergonômica.

Dados e Serviços conectados

A Peugeot será acompanhada no seu stand do Vivatech 2024 pela Mobilisights. A filial da Stellantis, especializada em Dados (DaaS), fornece acesso aos dados de telemetria dos veículos Peugeot conectados e de outras marcas do Grupo. Estes dados permitem personalizar a experiência do condutor através de serviços e aplicações inovadoras de um ecossistema de parceiros terceiros, com o objetivo de melhorar a vida cotidiana dos condutores, sempre e apenas com o seu consentimento. (Foto: Peugeot/Divulgação).