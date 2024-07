Casal bate recorde com uma Suzuki V-Strom 1050

Em cima de uma Suzuki V-Strom 1050XT, o inglês Oliver James Gamblin, de 33 anos, e a alemã Lavinya Scholl, de 35, conhecidos como Ollie e Lavi, estabeleceram um novo recorde mundial do Guinness, tornando-se a dupla mais jovem a dar a volta ao mundo de moto, juntos, em uma mesma motocicleta. Eles visitaram 39 países, incluindo o Brasil, em cinco continentes, percorrendo 75.177 quilômetros em 589 dias (cerca de 1 ano e meio).

O casal esteve no Brasil por cerca de dois meses. Começaram a viagem pelo Rio de Janeiro, depois São Paulo, Curitiba (PR), Blumenau (SC) e “muitas outros lugares”. “Foi nossa primeira vez no Brasil e adoramos tudo”, contou a dupla em conversa com a assessoria de imprensa da Suzuki Brasil.

O Guinness World Records registrou o recorde com o seguinte texto oficial: “O par mais jovem a circunavegar o globo de motocicleta (no assento traseiro) tem 33 anos e 247 dias e foi alcançado por Oliver James Gamblin e Lavinya Scholl em Londres, Reino Unido, em 19 de novembro de 2023”.

A viagem

A dupla partiu de Londres, na Inglaterra, para a França, seguindo depois para o sul, atravessando a Espanha. Deixando o continente europeu, chegaram ao Marrocos, na África. Seguiram pela costa oeste, viajaram pela Mauritânia até ao Senegal, onde a V-Strom 1050XT foi carregada num contêiner e enviada ao Brasil, onde iniciaram a etapa sul-americana da viagem.

Depois do Brasil, viajaram até ao extremo da Argentina, alcançando a cidade mais meridional do mundo, Ushuaia. Na sequência, voltaram para o norte, passando pelo Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia.

Após atravessarem a América do Sul, Lavi e Ollie transportaram a sua V-Strom 1050XT até ao Panamá, entrando na América do Norte. Passaram pelos Estados Unidos, onde casaram em Las Vegas (Nevada), e continuaram a subir até o Canadá, antes de enviarem a moto por via aérea para Seul, na Coreia do Sul.

O casal embarcou para Vladivostok, Rússia, e continuou para oeste, pela Mongólia, Cazaquistão e Quirguistão, atravessando eventualmente o Mar Cáspio para o Azerbaijão, Geórgia, Turquia e, finalmente, de volta à Europa, passando pela Bélgica, França e retornando ao Reino Unido, quase 20 meses após a partida.

Apesar do sucesso da viagem e do recorde alcançado, não foi sem desafios e momentos difíceis. “Tivemos que esperar no Rio de Janeiro durante oito semanas porque a moto perdeu-se durante o transporte do Senegal. E, certamente, caímos muitas vezes! Mas, ao longo de tudo, a V-Strom 1050XT foi absolutamente sólida. A confiabilidade foi a sua maior virtude”, afirmou o casal, frisando: “Considerando o terreno que percorreu e o intervalo entre serviços, foi praticamente inquebrável. Ao longo de 75 mil quilômetros, tivemos apenas problemas menores. Mas foi absolutamente incrível, dado tudo aquilo por que passou”. (Foto: Suzuki/Divulgação).