Skatistas do bairro Sítio Cercado, na região Sul de Curitiba, terão dias de novos desafios! Na última semana, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente finalizou a reforma e requalificação completa da Pista de Skate Parigot de Souza. A pista foi ampliada e recebeu um projeto moderno com obstáculos inéditos em Curitiba.

Somente no Sítio Cercado os skatistas vão encontrar aqueles tipos de ângulos nas transições, inclinações, corrimões e quarters (rampas) naqueles formatos. Uma das novidades é uma parede em curva, que lembra uma onda do mar, e com bordas para os skatistas desenvolverem manobras de slide (deslizar) com os trucks (eixos) e o shape (a prancha de madeira) do skate também.

Foto: José Fernando Ogura/SMCS

A inauguração oficial da pista deve acontecer em breve, mas os skatistas já podem utilizar o novo espaço. A requalificação faz parte das obras de manutenção e reforma que a Prefeitura de Curitiba está fazendo nas 32 pistas públicas de skate da cidade.

Com supervisão de atletas profissionais

As obras na Pista de Skate Parigot de Souza foram feitas pela Prefeitura. Os serviços foram coordenados pelos skatistas e engenheiros Júlio Cesar Zeni e Marco Imaguire (Maguila), um dos primeiros atletas a andar de skate em Curitiba nos anos 1970 e ajudar a cidade a se transformar numa potência do esporte.

Todos os trabalhos no Sítio Cercado também foram acompanhados de perto e tiveram a supervisão dos atletas profissionais Felipe Nunes e Lucas Koaski. De acordo com o engenheiro Marco Imaguire, os desenhos dos obstáculos da nova pista são compatíveis com o que há de mais novo no esporte mundial.

Foto: José Fernando Ogura/SMCS

“A pista e os obstáculos foram reformados para oferecer aos skatistas possibilidades de vanguarda no esporte nacional. Sem sombra de dúvidas é a melhor pista da capital. Qualidade superior nos pisos, ferragens e acabamentos e ousadia até nas cores e no contexto do graffiti”, definiu Imaguire, o Maguila.

Pistas de Curitiba

As 32 pistas públicas de skate de Curitiba estão passando por uma modernização, sendo ampliadas e totalmente revitalizadas. Os investimentos da Prefeitura de Curitiba nos serviços são de R$ 2,8 milhões.

Os serviços de manutenção são coordenados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e atendem a várias demandas de skatistas feitas ao Fala Curitiba, programa de consultas públicas da Prefeitura de Curitiba.

Já foram concluídas as reformas nas pistas Parigot de Souza, no Sítio Cercado; da Praça São Marcos, em Santa Felicidade; do Jardim Ambiental, no Alto da XV; do Centro Social Avelino Vieira, no Bacacheri; da Praça Bernardo Manoel Hostin, no Bairro Alto; da Praça Antônio Sebastião da Cunha Gebran, na CIC; da Praça Marco Aurélio Malucelli, no Bosque Saturno; e da Praça Soldado Wagner Alves Sampaio, no Tatuquara.

